Falls ihr auf eine WhatsApp-Nachricht reagieren wollt, könnt ihr nun ordentlich Zeit sparen. So können erste Nutzer endlich auf WhatsApp-Nachrichten mit einem Emoji reagieren und zum Beispiel einen „Daumen hoch“, ein Herz oder ein anderes Symbol direkt an eine Nachricht heften.

Die „Reactions“ befinden sich bereits seit einiger Zeit in der Testphase. Nun hat Facebook-Besitzer Mark Zuckerberg bei Instagram angekündigt, dass die Funktion seit dem 5. Mai 2022 für alle Nutzer ausgerollt wird.

Auf WhatsApp-Nachricht reagieren: Liken, herzen und mehr

Zum Start kann man eines von fünf verschiedenen Emojis zu jeder Nachricht abgeben. So muss man auf eine Nachricht nicht mehr unbedingt antworten, wenn man nicht viel dazu zu sagen hat, sondern kann einen „Daumen hoch“, ein Herz, ein Lach- oder Wein-Smiley, ein erschrockenes Gesicht oder gefaltete Hände als Reaktion posten. So könnt ihr auf Nachrichten reagieren:

Öffnet WhatsApp und steuert den entsprechenden Chat an. Tippt die Nachricht an, auf die ihr reagieren wollt und haltet den Finger länger auf der Mitteilung. Es erscheint ein neues Fenster. Hieraus könnt ihr eines der sechs verfügbaren Emojis auswählen. Die Reaktion erscheint direkt unterhalb der entsprechenden Nachricht.

Falls ihr die Reaktionen bei WhatsApp auf dem Smartphone noch nicht nutzen könnt, überprüft, ob ihr ein Update installieren könnt. Die Funktion wird nach und nach für alle Nutzer ausgerollt, möglicherweise müsst ihr also noch etwas abwarten. Seid ihr sehr ungeduldig, schaut versuchsweise in „WhatsApp Web“ im Browser. Vielleicht ist das Feature hier für euch bereits aktiviert. In der Browser-Version des Messengers findet ihr rechts neben der Nachricht ein Emoji-Symbol, über das ihr die passende Reaktion auswählen könnt.

Auch bei WhatsApp Web könnt ihr auf Nachrichten reagieren (Bildquelle: GIGA)

So sehen die WhatsApp Reactions aus

Nutzer des Facebook-Messengers kennen das Feature schon lange. Anstatt eine Text-Antwort auf eine Nachricht zu schicken, kann man auf eine Mitteilung im Chat auch einfach mit einem Emoji reagieren. Hierfür hält man einfach den Finger länger auf einer Nachricht gedrückt. Anschließend öffnet sich die Emoji-Auswahl mit einigen vorgeschlagenen Reaktionsmöglichkeiten. Über das Plus-Symbol lässt sich im Facebook-Messenger die Palette an Emoji-Reaktionen noch erweitern.

Ob das bei WhatsApp zukünftig möglich sein wird oder die Reactions wie jetzt nur auf bestimmte Smileys begrenzt bleiben, steht noch nicht fest. In früheren Versionen, über die WABetaInfo informiert hat, ließ sich jeder Emoji einsetzen. In der jetzt freigeschalteten Funktion ist die Auswahl hingegen auf bestimmte Symbole beschränkt.

Die Aufnahme eines Nutzers zeigt das „Reactions“-Feature in Aktion:

In den Einstellungen wurde zudem bereits in einer Vorab-Version die Option entdeckt, mit der man auswählt, ob man über Reaktionen auf eigene Nachrichten benachrichtigt werden soll oder nicht. So seht ihr die Reaktion von anderen sofort und nicht erst, wenn der Chat geöffnet wurde.

Mit Emoji auf WhatsApp-Nachricht reagieren

Das Feature ist sowohl in Einzel-Chats als auch in Gruppennachrichten verfügbar. Im Gruppen-Chat sind die Reactions nicht anonym. Es kann also jeder Gruppenteilnehmer sehen, ob und wie ihr auf eine Nachricht reagiert habt.

Die Gesamtzahl der erhaltenen Reaktionen wird unter der jeweiligen Nachricht dargestellt. Die Funktion soll nicht nur für die letzte, sondern für alle Nachrichten im Gesprächsverlauf zur Verfügung stehen.

Wann das Feature für alle Nutzer in WhatsApp ausgerollt wird, steht noch nicht fest. Ihr werdet es aber im News-Bereich bei GIGA erfahren, wenn es soweit ist.

