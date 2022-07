WhatsApp hat vor einiger Zeit selbstlöschende Nachrichten eingeführt. Ihr könnt damit Nachrichten, Fotos und Videos verschicken, die sich nach einer bestimmten Zeit automatisch löschen. Jetzt wurde bekannt, dass WhatsApp die Funktion direkt wieder aushebeln möchte.

WhatsApp: Selbstlöschende Nachrichten aufheben

Eigentlich sind selbstlöschende Nachrichten in WhatsApp dazu da, nicht aufbewahrt zu werden. Damit werden Nachrichten, Fotos und Videos verschickt, die eben nicht für den dauerhaften Erhalt bestimmt sind. Als WhatsApp die Funktion vor einiger Zeit eingeführt hat, war die Begeisterung groß. Zwar besteht auch bei selbstlöschende Nachrichten die Möglichkeit, einen Screenshot anzufertigen, doch grundsätzlich löschen sich die Nachrichten nach der eingestellten Zeit automatisch. Zumindest bist jetzt. WhatsApp will das nämlich ändern.

Laut WABetaInfo arbeitet WhatsApp nämlich an einer Möglichkeit, mit der man selbstlöschende Nachrichten aufheben kann. Damit wird diese Funktion im Grunde komplett ausgehebelt und überflüssig gemacht. Jeder soll Nachrichten aufheben können, die sich eigentlich selbst löschen sollen. Nur Administratoren können das in Gruppenchats in einem gewissen Maße limitieren. Ob es grundsätzlich ein Limit für Nachrichten geben wird, die man aufbewahren kann, ist nicht bekannt. Da die Funktion aktuell in Entwicklung ist, kann sich das alles mit der Zeit noch ändern.

Wann erscheint die neue WhatsApp-Funktion?

Das ist aktuell nicht bekannt. Die neue Funktion zum Aufbewahren von selbstlöschenden Nachrichten ist in der Beta-Version von WhatsApp für den Desktop aufgetaucht und kann dort von euch noch nicht verwendet werden. Die Einzelheiten der Funktion können sich mit der Zeit auch noch ändern. Das Feature wird aber nicht nur für den Desktop erscheinen, sondern auch für alle anderen Plattformen wie Android und iOS. Sobald sich da etwas tut, werden wir euch informieren.

