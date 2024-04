„Hey Jude“: Bedeutung des „The Beatles“-Klassikers

„Hey Jude“ zählt zu einem der bekanntesten Song der „The Beatles“. Was steckt hinter dem Song und wer ist eigentlich Jude? Die Bedeutung von „Hey Jude“ findet ihr hier.

7,5 Millionen mal wurde „Hey Jude“ als Single verkauft. Das 1968 erschienene Lied gilt damit als die erfolgreichste Single, die „Die Beatles“ jemals verkauft haben.

Die Hit-Single handelt tatsächlich von einer Person, die der Band sehr nahe stand – auch wenn ihr Name leicht geändert wurde.

Paul McCartney, der den Song geschrieben hat, spricht gezielt eine Person namens Jude an, doch diese heißt im echten Leben eigentlich Julian. Genauer handelt es sich dabei um Julian Lennon, dem ersten Sohn von John Lennon.

Ursprünglich lautete der Songtitel „Hey Jules“, was der Spitzname des damals noch fünfjährigen Kindes war. Der Titel wurde im späteren Verlauf von „Hey Jules“ zu „Hey Jude“ geändert, um eine zu direkte Ähnlichkeit zu Lennons Sohn zu vermeiden.

John Lennon hatte sich kurze Zeit bevor der Song geschrieben wurde, von seiner damaligen Frau Cynthia Lennon getrennt und nach der Scheidung die kleine Familie zurückgelassen. Um dem jungen Kind Mut zu machen und von der Abwesenheit seines Vaters zu trösten, verfasste McCartney das Lied, während er Julian und dessen Mutter besuchte.

Paul McCartney sagt dazu in der Dokumentationsreihe „The Beatles: Anthology“:

Kurze Zeit später spielte er John Lennon und Yoko Ono eine Demo des Songs vor. Lennon empfand das Lied als eines der besten von McCartney, hatte jedoch eine andere Bedeutung in „Hey Jude“ reininterpretiert:

It was one of Paul’s masterpieces. I always heard it as a song to me. Yoko’s just come into the picture. Paul is saying, ‘Go ahead, leave me’. He didn’t want to lose his partner. (Quelle: Far Out Magazine)