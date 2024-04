BYO(B): Bedeutung der Abkürzung bei Partys & Musik

Das Akronym „BYO“ kommt öfter bei Einladungen zu Partys und Grillabenden vor. Vor allem die Abkürzung „BYOB“ liest man häufig. Hier verraten wir euch, was „BYO(B)“ bedeutet und welche weitere Abwandlungen des Akronyms es noch gibt.

Abkürzung „BYOB“: Bedeutung und Übersetzung

Die Abkürzung „BYO(B)“ kommt dabei häufig bei Einladungen zu Grillpartys und ähnlichen privaten Veranstaltungen vor. „BYOB“ steht dabei für „Bring Your Own Bottle“ beziehungsweise „Bring Your Own Booze/Beer“. Übersetzt heißt das „Bring deine eigenen Flaschen (Getränke)“, „Bring deinen eigenen Alkohol“ oder „Bring dein eigenes Bier“ mit.

Es soll darauf hinweisen, dass man sich seine eigenen (alkoholischen) Getränke mit auf die Party bringt. Wenn auf der Einladung nur „BYO“ („Bring Your Own ...“, dt. „Bring dein eigenes ...“) steht, bedeutet dies, dass ihr möglicherweise auch weitere Dinge selbst mitbringen sollt. Bei einer Grillparty am See könnte dies dann beispielsweise Decken, Grillgut und Besteck bedeuten. Normalerweise gibt der Gastgeber bei so einer Einladung auch an, was er selbst bereitstellt, sodass ihr einschätzen könnt, was ihr selbst mitzubringen habt.

Eine BYOB-Party ist somit nichts anderes als eine Buddelparty (auch Bottleparty oder Mitbringparty): Der Gastgeber stellt bestimmte Dinge zur Verfügung und die Gäste müssen alles, was sie darüber hinaus haben möchten, selbst mitbringen.

Weitere Varianten der Abkürzung

Die Abkürzung „BYO“ taucht in vielen Formen auf, bedeutet im Grunde aber immer, dass man etwas zu einer Party oder Veranstaltung selbst mitbringen soll. Wir haben einige der weiteren bekannten Abkürzungen und ihre Übersetzung in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Abkürzung Bedeutung Übersetzung BYOF Bring Your Own Food Bring dein eigenes Essen BYOL Bring Your Own Liquor Bring deinen eigenen Alkohol BYOM Bring Your Own Meat Bring dein eigenes Fleisch BYOS Bring Your Own Sh*t/Stuff Bring dein eigenes Essen BYOW Bring Your Own Wine Bring deinen eigenen Wein

System of a Down – B.Y.O.B.

Auch die bekannte Alternative-Metal-Band System of a Down hat einen Song, der B.Y.O.B. heißt. Aber besingen sie dort wirklich eine Buddelparty? Nein, SOAD hat sich lediglich das bekannte Akronym zunutze gemacht.

Das Lied kritisiert den Irakkrieg und die Propaganda in den USA, die Abkürzung steht im Kontext des Liedes für „Bring Your Own Bombs„, also auf Deutsch: „Bring deine eigenen Bomben“.

