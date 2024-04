„Nothing Else Matters“ Bedeutung: Was hinter dem Metallica-Song steckt

Die Powerrock-Ballade von Metallica ist eines der bekanntesten Lieder der Band. Hinter der Bedeutung von „Nothing Else Matters“ ranken sich einige Gerüchte und Theorien – welche davon wahr sind, verraten wir euch hier.

1992 hat „Nothing Else Matters“ das erste Mal den Weg in die Lautsprecher von Metallicas Fans gefunden. Die Ballade, die zu deutsch „Nichts anderes zählt“ heißt, zählt zu einer der wenigen Metal-Songs, die es in die Mainstream-Charts geschafft hat und regelmäßig von anderen Musikern gecovert wurde, sowie genreübergreifend einen Platz gefunden hat.

Der bis dato für Metallica untypische Sound von „Nothing Else Matters“ wirft die Frage auf, wie die Bandmitglieder zu der Komposition gekommen sind.

Bedeutung von „Nothing Else Matters“: Entstehung des Songs

Tatsächlich sollte „Nothing Else Matters“ seinen Weg gar nicht erst in die Öffentlichkeit finden. Die Ballade war ein reiner Zufall, der mit einem Telefonat zwischen Frontmann James Hetfield und seiner damaligen Partnerin zu tun hat.

Demnach soll Hetfield in seiner linken Hand das Telefon gehalten haben, während er mit seiner rechten Hand das offene E-Moll-Arpeggio zupfte, welches das Intro von „Nothing Else Matters“ werden würde. Nachdem Hetfield weiter an der Melodie gearbeitet hat und die ersten Zeilen verfasste, empfand er das Lied für zu persönlich, weswegen dieses nicht als Metallica-Song veröffentlicht werden sollte.

Auch hatte Hetfield Sorge, die Bedeutung von „Nothing Else Matters“ würde ihn angreifbar machen – so der Frontmann in einem Interview mit dem Spiegel. Lars Ulrich, Schlagzeuger von Metallica, hat rege Überzeugungsarbeit geleistet, nachdem er die Demo des Songs gehört hat und dafür gesorgt, dass „Nothing Else Matters“ schlussendlich veröffentlicht wurde.

„Nothing Else Matters“: Bedeutung der Lyrics

Die Powerballade ist ein Liebeslied, das keine Person spezifisch nennt. Allerdings lässt sich vermuten, dass es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an die Partner der Bandmitglieder gerichtet war. Durch den Erfolg von Metallica fanden sich die Bandmitglieder einen Großteil ihrer Zeit auf Tour, was die damaligen Beziehungen auf die Probe gestellt hat.

Konkret im Songtext singt Hetfield über zahlreiche Schwierigkeiten und Enttäuschungen, welche der Person in „Nothing Else Matters“ widerfahren sind. Doch trotz all dieser Hürden spricht er davon, dass am Ende nichts anderes zählt als das bedingungslose Vertrauen zwischen den beiden – folglich der Titel des Liedes.

Im Verlauf der Jahre hat sich die Widmung von „Nothing Else Matters“ an ehemalige Partner geändert – Heute ist der Song, laut der Band, an ihre Fans gewidmet.

