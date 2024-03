🥦Brokkoli-Emoji: Was bedeutet das Zeichen?

Mit der Smartphone-Tastatur kann man inzwischen unzählige Emojis schreiben. Die Bedeutungen vieler Symbole erklären sich von selbst, bei einigen Zeichen versteht man aber möglicherweise nicht, was der Absender damit meint. So könnt ihr möglicherweise auf das Brokkoli-Emoji stoßen und euch fragen, was das 🥦 bedeutet.

Wie ein Emoji gemeint ist, hängt natürlich vom Absender und Kontext ab. Jeder kann seine eigene Interpretation haben und es kann demnach verschiedene Erklärungen geben. Beim Gemüse-Symbol sind vor allem zwei Bedeutungen weit verbreitet.

🥦 Brokkoli-Emoji als Symbol für Drogen

Das Brokkoli-Emoji findet ihr in jeder normalen Emoji-Tastatur und könnt es demnach bei WhatsApp, X, Facebook und Co. benutzen. Falls ihr es auf Anhieb nicht findet, aber schreiben wollt, kopiert euch das Symbol einfach von hier: 🥦.

In sozialen Medien wird das Brokkoli-Emoji meistens nicht mit seiner normalen Bedeutung verwendet. Der Absender meint damit also nicht das gesunde Gemüse.

Stattdessen handelt es sich um eine Umschreibung für die Droge Cannabis.

Oft wird das Grünzeug also benutzt, wenn der Absender auf eine Cannabis-Pflanze hinweisen will.

hinweisen will. Auch wenn es darum geht, „Bubatz“ zu konsumieren oder „einen zu buffen“, wird das Brokkoli-Emoji verwendet.

Ein weiterer beliebter Code in der Cannabis-Szene ist „420“.

🥦: Brokkoli-Emoji – Bedeutung und Beispiele

Das Emoticon taucht vor allem seit Ende März vermehrt in sozialen Netzwerken auf. Ursache hierfür ist der endgültige Beschluss, „Bubatz legal“ zu machen. Das heißt, ab dem 1. April ist der Konsum und Anbau von „Gras“ unter bestimmten Voraussetzungen legal. (mehr Informationen dazu bei Tagesschau.de). Anhänger der „Sport-Zigaretten“ teilen mit dem Brokkoli-Emoji ihre Freude. Einige Beispiele für die Nutzung des Emoticons bei X findet ihr hier:

Die Bubble, in der das Symbol vor allem verwendet ist, ist auch unter dem Namen „Weedmob“ bekannt. Da das Gemüse „Brokkoli“ in Alltagsgesprächen eher eine untergeordnete Rolle spielt, dürfte das Symbol auch in sozialen Medien nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich das Gemüse meinen. Dennoch kann es natürlich auch für das gesunde Grünzeug stehen und nicht für Cannabis.

In sozialen Netzwerken tragen auch andere Emojis für Obst und Gemüse eine veränderte Bedeutung. Einige Beispiele dafür:

