Was heißt sup? Bedeutung der Chat-Abkürzung auf Deutsch

Durch das Internet verbreiten sich englische Begriffen wie „sup“ auf der ganzen Welt. So stolpern wir in sozialen Netzwerken, Foren, Chats und auch im normalen deutschen Sprachgebrauch häufig über Begriffe, deren Herleitung nicht sofort ersichtlich ist. Was die Abkürzung „sup?“ bedeutet und woher sie kommt, erklären wir euch hier.

„Sup?“ – Bedeutung des Begriffs

Wenn euch jemand im Chat oder persönlich die Frage „Sup?“ stellt, möchte derjenige wissen, „was abgeht“ beziehungsweise „wie es euch geht“ und „was ihr gerade macht“. „Sup“ ist dabei die abgekürzte Form vom englischen „What‘s up?“

Während die englische Redewendung „What's up?“ Anfang der 2000er möglichst lang gezogen als „Wazzup“ ausgerufen wurde, reduziert man sie heutzutage häufiger mit einem kurzen und knappen „Sup?“ auf ein Minimum.

„Sup?“, „What's up?“ oder eben „Wazzup?“ kann wie „Was geht?“ aber auch einfach als Begrüßung selbst genutzt werden. Sowie auf die Frage „Wie geht's?“ auch einfach ein „Und selber?“ als Gegenfrage beziehungsweise Begrüßung genutzt wird.

Beispiele für die Verwendung von „Sup?“

Person A: „Sup, Bruh?“

Person B: „Nicht viel.“

Person A: „Sup?“

Person B (gut gelaunt): „Suuuup?“

Person A: „Hey Alex, sup?“

Person B: „Ich chille im Garten und du?“

Person A: „Sup?“

Person B (sarkastisch): „Der Himmel.“ / „ Die Decke.“ / „Das nächste Stockwerk.“

Weitere Bedeutungen

Wenn die Frage nach eurem Wohlergehen so überhaupt nicht in den Kontext der Unterhaltung passt, kann „sup“ auch für folgendes stehen:

S ingle- u se P lastic (Einwegkunststoffe)

ingle- se lastic (Einwegkunststoffe) S trategische U mwelt p rüfung (EG-Richtlinie)

trategische mwelt rüfung (EG-Richtlinie) S elbst u nsichere P ersönlichkeitsstörung (Psychologie)

elbst nsichere ersönlichkeitsstörung (Psychologie) Sup plement (Nahrungsergänzungsmittel)

plement (Nahrungsergänzungsmittel) Sup er (im Deutschen meist eher „Supi“)

er (im Deutschen meist eher „Supi“) Sup erscript (Informatik)

erscript (Informatik) Supremum (Mathematik)

