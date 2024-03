Gululu bei TikTok: Was steckt dahinter?

In sozialen Netzwerken gibt es gefühlt täglich neue Wörter. Die meisten Begriffe verschwinden wieder schnell, einige etablieren sich in der Netzsprache und werden in bestimmten Bubbles oder sogar in der Allgemeinheit immer wieder verwendet. Ein Ausdruck, auf den man vor allem bei TikTok stößt, ist „Gululu“. Was bedeutet das?

„Gululu“ hat seinen Ursprung bei TikTok, taucht inzwischen aber auch bei X (Twitter), Instagram und in anderen sozialen Netzwerken auf. Anders als viele Slang-Begriffe stammt „Gululu“ nicht aus der englischen Sprache, sondern wurde von einem TikTok-Creator in Deutschland geprägt.

Was bedeutet „Gululu“?

Eine richtige Bedeutung hat „Gululu“ nicht. Stattdessen ist es ein Name für einen Charakter, der in vielen TikTok-Videos auftaucht. Dabei wird „Gululu“ in vielen witzigen Alltagssituationen gezeigt. Ein Stilmittel bei den Videos ist die veränderte Stimme des Sprechers, die ihn niedlich klingeln lässt. Das unterstreicht den Klang des Namens „Gululu“. In den Videos ist „Gululu“ oft nicht alleine unterwegs, sondern wird von „Gululina“ begleitet.

Fälschlicherweise wird der Name in den Kommentaren manchmal auch „Gulululul“ oder Ähnlich geschrieben. Unter den TikTok-Videos findet man viele Kommentare, bei denen nach der Bedeutung von „Gululu“ gefragt wird, eine ausführliche Antwort gibt es dort aber in der Regel nicht. Die meisten Antworten lauten stattdessen schlicht: „Gululu“.

Gululu: Jugendwort des Jahres 2024?

Weiterhin ist unterhalb der Videos vielfach der Aufruf zu lesen, den Ausdruck zum Jugendwort des Jahres zu machen. Bleibt abzuwarten, ob es das Wort außerhalb der Bubble des Creators Samuel Singh in die Netzsprache schafft und auch im Alltag in der realen Welt eine Bedeutung spielen wird. Einige „Highlights“ von und mit Gululu könnt ihr euch hier ansehen:

„Gululu“ hat nichts mit „Delulu“ zu tun, einem anderen Begriff aus der Netzsprache, das im Rennen zur Wahl des Jugendworts des Jahres ganz vorne mitspielen könnte.

