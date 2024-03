Facebook-Störung heute: Seite & App down, kein Login möglich

Ein Besuch im Internet ohne Abstecher bei Facebook ist für viele nahezu undenkbar. Ärgerlich ist es, wenn bei Facebook Störungen auftauchen oder Facebook gar down ist. In diesen Fällen heißt es, durchatmen und Ruhe bewahren. Heute scheint es eine größere Störung bei Facebook zu geben.

Sobald es nähere Infos zur aktuellen Störung gibt, werden wir euch darüber informieren.

Facebook funktioniert nicht mehr? Störungen und Offline-Meldungen

Facebook-Störungen haben sich in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen geäußert. Hin und wieder können viele Nutzern entweder der News-Stream nicht öffnen oder aber, es wurden dort keine Nachrichten angezeigt. Die Störung bei Facebook sind meistens nur von kurzer Dauer und in der Regel nach rund einer Stunde behoben. Die meisten Gründe dafür, dass Facebook down ist oder träge reagiert, liegen nicht etwa an Server-Problemen des Social Media-Riesen, sondern an Umbauarbeiten, zum Beispiel durch das Einführen neuer Funktionen. Hier kann es an der einen oder anderen Stelle zu verschiedenen Störungen oder Fehlern bei Facebook kommen.

Sollte Facebook bei euch down sein, steuert an erster Stelle die Seite Allestörungen.de an. Hier werden alle aktuellen Probleme und Störungen bei Facebook angezeigt. Zusätzlich werden die einzelnen Fälle unterteilt, so dass man hier sehen kann, ob andere Nutzer Probleme beim Login, beim Laden der Seite oder beim Absenden und Lesen von Nachrichten haben. Anhand eines Diagramms kann die Anzahl der täglichen Meldungen eingesehen werden.

Allestörungen zeigt alle Störungen bei Facebook an (Screenshot allestoerungen.de)

Zusätzlich könnt ihr anhand der User-Kommentare mitverfolgen, welche Art von Störung derzeit bei Facebook auftritt.

Findet sich hier eine auffallende Anzahl an Störungsmeldungen, ist davon auszugehen, dass Facebook down ist oder zumindest vorübergehende Probleme hat. Sollte hier nichts Auffallendes zu sehen sein, können die Fehler an anderer Stelle, zum Beispiel an eurer Internetverbindung oder Einstellungen am Smartphone liegen. Überprüft in diesem Fall, ob andere Angebote im Internet aufzurufen sind oder steuert Facebook mit einem anderen Gerät beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt an.

