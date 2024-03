Matheaufgabe 8/2(2+2): Lösung für das virale Rätsel

In sozialen Netzwerken werden immer wieder Beiträge und Bilder mit Matheaufgaben geteilt. In den Kommentarspalten wird sich dann oft der Kopf über die richtige Lösung zerbrochen. Eine solcher Aufgaben ist 8/2(2+2). Wisst ihr die Lösung?

Das mathematische Rätsel stellt selbst Google ein Bein. Der in der Suchmaschine integrierte Taschenrechner spuckt für die viral gehende Aufgabe zwar ein richtiges Ergebnis aus (bei Google ansehen), die Tabellenkalkulation in „Google Spreadsheets“ scheitert aber an der Formel und gibt nur eine Fehlermeldung aus.

Matheaufgabe 8/2(2+2): Was ist das richtige Ergebnis?

Beiträge mit der Matheaufgabe werden seit Jahren in sozialen Netzwerken wie X (Twitter), Facebook und Co. geteilt. Dabei erhalten solche Posts viele Kommentare, schließlich wollen viele Nutzer ihre Lösung und Erklärung zum Rechenweg beitragen. Bei der Aufgab 8/2(2+2) werden 2 Ergebnisse besonders häufig genannt:

1

16

8/2(2+2) = 16 oder 1?

Google gibt im Taschenrechner in der Suchmaschine und auch im KI-Service Gemini das korrekte Ergebnis „16“ wieder. Warum ist das die richtige Lösung?

Nach mathematischen Regeln wird zuerst die Klammer aufgelöst: 2+2 = 4, also lautet die Rechnung im nächsten Schritt 8/2(4).

Anschließend wird von links nach rechts vorgegangen: 8/2 sind also 4, es bleiben 4(4) beziehungsweise 4×4. Das Multiplikationszeichen vor der Klammer kann nach allgemeiner Konvention auch weggelassen werden.

4×4 ergibt 16.

Beim falschen Ergebnis 1 wird ebenfalls zunächst die Rechnung in der Klammer gelöst. Man bekommt also 8/2(4). Danach wird jedoch nicht von links nach rechts gerechnet, sondern die Klammer aufgelöst, also 2×4 gerechnet. Es ergibt sich für den nächsten Schritt 8/8, was im Ergebnis 1 ist. Es gibt auch Mathematiker, die die „1“ als Ergebnis verteidigen. Das wäre richtig, wenn die Gleichung in einer anderen Form aufgeschrieben worden wäre, sprich als Bruch. Die „8“ wäre in dem Fall im Zähler, im Nenner würde der Rest 2(2+2) stehen:

In dem Fall gehört die erste 2 zur Klammer und gibt den Rechenbefehl vor. Es wird zunächst die Gleichung im Nenner gelöst, um anschließend die Division mit dem Zähler („8“) durchzuführen.

