Lovoo-Support: Kontakt per E-Mail, Telefon oder Chat

Bereitet euch die Dating-App Probleme oder ihr möchtet euren Lovoo-Account kündigen, könnt ihr den Lovoo-Support auf verschiedene Weise erreichen. Welche E-Mail-Adresse die richtige ist, ob es eine Faxnummer oder Hotline für Lovoo gibt und wie ihr per Chat-Nachricht Hilfe bkeommt, erfahrt ihr nachfolgend.

Singles in der Umgebung finden, flirten, chatten, sich verlieben – in der Theorie ist Online-Dating ganz einfach. Aber wenn die Technik nicht mitspielt, gibt es Hilfe. Funktioniert die Dating-App mit Umgebungsradar nicht richtig, gibt es Probleme mit einen anderen Nutzer oder ihr habt eine Rückfrage zu den Kosten der Lovoo-Tarife? Dann könnt ihr unter anderem eine E-Mail an den Support schreiben.

Lovoo-Kontakt per E-Mail

Besonders einfach erreicht ihr den Support per E-Mail. Dafür könnt ihr einfach dieses Formular nutzen: Zum Formular. Tragt eure E-Mail-Adresse ein, um sie zu bestätigen. Anschließend könnt ihr euer Anliegen ausformulieren.

Alternativ erreicht ihr die Lovoo-Supportmitarbeiter per E-Mail an diese Adressen:

support@lovoo.com

contact@lovoo.com

Ihr könnt aber auch auf anderem Weg Hilfe für die Dating-App suchen.

Offizieller Lovoo-Support: Das Help Center

Besucht man auf der Lovoo-Webseite den Punkt „Kontakt & Support“, wird man zum „Lovoo Help Center“ weitergeleitet.

Hier sind die wichtigsten Fragen beantwortet, beispielsweise zur Registrierung, Verifizierung, zu den Sucheinstellungen oder den Credits. Im FAQ-Bereich findet man oft bereits Hilfe und muss nicht zusätzlich eine Nachricht ausformulieren. Wurde das Problem nicht gelöst, findet sich weiter unten ein Nachrichtensymbol, mit dem man eine eigene Anfrage per Chat einreichen kann. Tippt also auf die Sprechblase, um einen Chat zu starten.

Beachtet, dass ihr zunächst mit einem Chatbot schreibt. Der Bot beantwortet gängige Fragen und Anliegen. Bei komplexeren Fällen könnt ihr auswählen, dass euer Problem nicht behoben wurde und euch dann zum Lovoo-Support mit einem menschlichen Mitarbeiter vermitteln lassen.

Auch wenn der offizielle X-Account nicht mehr aktuell scheint und der letzte Tweet aus dem Jahr 2023 stammt: Auf Facebook weist das Unternehmen bei Problemen auf die Möglichkeit hin, sich per Tweet über X an den Support zu wenden:

„Need help ? Tweet us @lovoohelp“

Ihr könnt das Lovoo-Support-Team demnach kontaktieren, indem ihr @LOVOOh vor euren Tweet schreibt:

Eine weitere Möglichkeit, den Kundensupport von Lovoo anzuschreiben, bietet Facebook. Besucht einfach den offiziellen Lovoo-Account und schreibt eine private Nachricht. Angeblich reagiert der Support der Dating-App innerhalb von Minuten.

Lovoo-Adresse: Anschrift

Firmensitz der Betreiber von Lovoo ist in Hamburg. Ihr könnt Lovoo hier erreichen:

PE Digital GmbH

Speersort 10

20095 Hamburg

Deutschland

Es gibt keine Möglichkeit, Lovoo per Fax oder über eine Telefon-Hotline zu erreichen.

