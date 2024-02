WhatsApp macht euch das Leben mit neuer Funktion leichter

WhatsApp hat für Android-Nutzerinnen und -Nutzer eine neue Funktion eingeführt, mit der ihr alte Nachrichten viel einfacher wiederfinden könnt. Wenn ihr ein iPhone besitzt, dann kennt ihr das Feature bereits seit längerer Zeit. Ihr könnt bei der Suche nach Nachrichten jetzt auch ein konkretes Datum festlegen.

WhatsApp für Android mit neuer Datums-Suche

Wenn ihr in WhatsApp eine alte Nachricht suchen wollt, dann könnt ihr entweder Stichwörter eingeben oder durchscrollen, bis euch etwas bekannt vorkommt. Doch nicht immer kann man sich daran erinnern, was damals geschrieben wurde. Besonders, wenn schon einige Zeit vergangen ist. Deswegen hat WhatsApp für Android-Nutzer eine neue Funktion eingeführt. Ab sofort können auch Android-Nutzer ein Datum auswählen, ab dem dann die geschriebenen Nachrichten angezeigt werden.

In WhatsApp für Android könnt ihr jetzt nach Datum suchen. (Bildquelle: WhatsApp)

Dazu müsst ihr in WhatsApp in den Einzel- oder Gruppenchat gehen, das Profil auswählen und die Suche starten. Statt etwas einzugeben, könnt ihr rechts einfach auf das Kalender-Symbol mit der Lupe gehen und dort ein vergangenes Datum auswählen. Mit einer Bestätigung auf OK springt der Verlauf genau zu diesem Datum zurück und ihr könnt schauen, was zu dem Zeitpunkt geschrieben wurde.

WhatsApp nennt als Beispiel vergangene Geburtstage. Ihr könntet euch dort Glückwünsche, Fotos oder Videos noch einmal nachschauen. Auch andere wichtige Ereignisse können so wieder abgerufen werden.

WhatsApp öffnet sich

Die EU hat WhatsApp dazu verdonnert, sich für andere Messenger zu öffnen. Zukünftig könntet ihr also theoretisch von WhatsApp Nachrichten an andere Messenger wie Threema oder Signal zu schicken. Tatsächlich hat die Konkurrenz aber gar kein Interesse daran, da so die Verschlüsselung geschwächt wird. Es wird also interessant sein zu sehen, ob die Öffnung von WhatsApp auf EU-Druck wirklich zu einer Kommunikation mit anderen Messengern führt.

