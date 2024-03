Instagram: Lesebestätigung deaktivieren („Gesehen“)

Liest man eine Chat-Nachricht bei Instagram, wird die Mitteilung beim Absender als „gesehen“ markiert. Manchmal möchte man aber etwas lesen, ohne dass der andere etwas davon mitbekommen soll. Wie kann man die Lesebestätigung bei Instagram deaktivieren?

Lange Zeit war es nicht so einfach möglich, das „Gesehen“-Symbol beim Lesen von Chat-Nachrichten zu verhindern. Eine entsprechende Funktion wurde aber Ende 2023 endlich angekündigt und wird seitdem ausgerollt. Alternativ kann man einen kleinen Trick nutzen, um die Chats unbemerkt zu öffnen.

Instagram: Lesebestätigung im Chat ausschalten

Ende 2023 ist in der Beta-Version von Instagram eine Option erschienen, in der man die Lesebestätigungen ausschalten konnte. Bereits im November 2023 gab Mark Zuckerberg an, dass ein entsprechendes Feature getestet wird.

Die Einstellung lässt sich für jeden Chat individuell vornehmen. So kann man bei manchen Chat-Partnern mitteilen, dass eine Nachricht gelesen wurde und die Information bei anderen Instagram-Nutzern verbergen. Wurde die Funktion freigeschaltet, kann man die Lesebestätigung so ausschalten:

Im Chat drückt man auf den Kontaktnamen oben. Dann steuert man den Bereich „Privatsphäre und Sicherheit“ an. Hier kann man die Einstellungen für die Lesebestätigung vornehmen.

Auch nach Einführung der Option sind die „Gesehen“-Hinweise standardmäßig aktiviert. Bei selbst löschenden Nachrichten wird immer eine Lesebestätigung mitgeteilt. Das Feature wird bereits nach und nach für Instagram-Nutzer ausgerollt.

Chats in Instagram lesen ohne „Gesehen“-Hinweis

Habt ihr den Schalter noch nicht, könnt ihr so verhindern, dass der „Gesehen“-Hinweis bei Chat-Nachrichten erscheint:

Bevor ihr den Chat öffnet, aktiviert ihr den Flugmodus an eurem Smartphone. Dadurch wird die Internetverbindung ausgeschaltet. Öffnet jetzt Instagram und steuert den Chat mit der neuen Nachricht an. Lest die Mitteilung. Verlasst Instagram. Jetzt müsst ihr die App komplett schließen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Android-Apps schließen | iPhone-Apps beenden. Schaltet den Flugmodus wieder aus und stellt die Internetverbindung her.

Jetzt könnt ihr euer Smartphone wie gewohnt nutzen. Beachtet aber, dass ihr im Online-Zustand den Chat in Instagram weiterhin nicht öffnen könnt, ohne dass die Lesebestätigung ausgelöst wird.

