Was ist ein Reel bei Instagram, Facebook & Co.?

Beim Stöbern in sozialen Netzwerken stößt man möglicherweise auf den Ausdruck „Reel“. Was bedeutet das?

„Reels“ gibt es an verschiedenen Stellen im Netz. Bekannt wurde das Format vor allem durch TikTok, die Bezeichnung geht hingegen auf Instagram zurück.

Social Media: Was ist ein Reel?

Auf Deutsch übersetzt bedeutet „Reel“ „Filmspule“. „Reel“ ist aber genauer die Bezeichnung für ein bestimmtes Video-Format. Dabei handelt es sich um kurze Videos mit einer Länge zwischen 15 bis 60 oder 90 Sekunden (Instagram: Wie lange kann ein Reel maximal sein?). „Reel“-Videos lassen sich direkt mit der entsprechenden Funktion in Social-Media-Apps wie Instagram oder Facebook erstellen. Man kann aber auch bestehende Clips vom Handy-Speicher als Reel veröffentlichen. Andere Nutzer finden diese Video-Inhalte gezielt in Reel-Bereichen. Es handelt sich also um ein anderes Format als zum Beispiel „Story“-Videos. Was kann man mit Reels machen?

Aufnehmen : Benutzer können kurze Clips aufnehmen, entweder direkt in der App oder aus dem Smartphone-Speicher hochladen und veröffentlichen.

: Benutzer können kurze Clips aufnehmen, entweder direkt in der App oder aus dem Smartphone-Speicher hochladen und veröffentlichen. Bearbeiten : Reels bieten eine Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen wie Filter, Effekte, Text und Aufkleber, um das Video zu verbessern und persönlich anzupassen.

: Reels bieten eine Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen wie Filter, Effekte, Text und Aufkleber, um das Video zu verbessern und persönlich anzupassen. Hinzufügen von Musik : Ein wichtiges Feature von Reels ist die Möglichkeit, Musik hinzuzufügen. Benutzer können je nach Plattform aus einer umfangreichen Bibliothek von lizenzierten Songs wählen, um ihre Videos zu untermalen und eine bestimmte Stimmung zu erzeugen.

: Ein wichtiges Feature von Reels ist die Möglichkeit, Musik hinzuzufügen. Benutzer können je nach Plattform aus einer umfangreichen Bibliothek von lizenzierten Songs wählen, um ihre Videos zu untermalen und eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Teilen: Sobald das Reel erstellt wurde, können Benutzer es auf ihrer Profilseite veröffentlichen, in ihren Stories teilen oder direkt an Freunde senden.

Ihr wollt eigene Mini-Videos erstellen? An anderer Stelle findet ihr Tipps zum Schneiden von Reels.

Reel: Bedeutung und Funktion

Die Bezeichnung „Reels“ wurde bei Instagram und Facebook für das Kurzvideo-Format eingeführt. Vom Aufbau sind die kurzen Clips vergleichbar mit TikTok-Videos. Auch bei YouTube gibt es entsprechende Inhalte, dort werden sie „Shorts“ genannt. Abgesehen von der Bezeichnung unterscheiden sich die Videos in den verschiedenen Plattformen kaum voneinander. Sie werden also für schnell konsumierbare Inhalte zu verschiedenen Themen wie Anleitungen, Lifehacks, Alltagssituationen, Comedy, Musik, Reise-Szenen und mehr verwendet. Auch Tanz-Videos, Challenges und kurze Rezeptideen lassen sich in Reels umsetzen.

Unterschied zwischen Reel und Story

Bei Instagram und Facebook kann man Videos sowohl als „Reel“ als auch als „Story“ hochladen. Worin unterscheiden sich die Formate?

Story-Inhalte sind nur über einen begrenzten Zeitraum von 24 Stunden sichtbar, Reels können immer im Profil angesehen werden, solange sie nicht vom Nutzer gelöscht werden.

sichtbar, Reels können immer im Profil angesehen werden, solange sie nicht vom Nutzer gelöscht werden. Story-Videos werden über die Story-Ansicht abgerufen, Reels findet man im Beitragsverlauf im jeweiligen Profil sowie im „Explore“-Bereich.

Man kann Reels wie jeden anderen Beitrag bei Instagram liken und teilen.

