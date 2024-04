One Piece chancenlos: Es gibt einen neuen Anime-König

Jujutsu Kaisen hat laut Guinness World Records den Thron der erfolgreichsten Anime-Serien aller Zeiten erobert und damit Attack on Titan und One Piece übertroffen.

Anime: Jujutsu Kaisen hat Rekorde gebrochen

Guinness World Records hat Jujutsu Kaisen als die begehrteste animierte Serie ausgezeichnet, basierend auf Daten von Parrot Analytics. Die Berechnungen für diese Auszeichnung berücksichtigen Punkte wie Aufmerksamkeit, Engagement, Begehren und Zuschauerzahlen, wobei soziale Medienaktionen wie Likes, Shares und verwandte Hashtags sowie Downloads und Streams einbezogen werden (Quelle: Guinness World Records).

Seit 2020 hielt Attack on Titan den begehrten Titel als die meistgesuchte animierte Serie. Nun hat sich jedoch Jujutsu Kaisen gegen alle Konkurrenten, einschließlich One Piece, durchgesetzt. Im Dezember 2023 erreichte die Serie einen Spitzenwert, der „das 128-fache der Nachfrage einer durchschnittlichen Serie“ betrug. Laut Parrot Analytics fallen über 70 Prozent der Zuschauer in die Kategorie Gen Z (Alter 13-22).

Jujutsu Kaisen dreht sich um Yuji Itadori, der einen verfluchten Finger verschluckt, um einen Klassenkameraden zu retten, und wird nun von Ryomen Sukuna, dem König der Flüche, bewohnt. Flüche sind übernatürliche Wesen, die aus negativen menschlichen Emotionen entstehen und von Jujutsu-Magiern und verfluchten Geistern als Kraftquelle genutzt werden können. Unter der Führung von Jujutsu-Magiern schließt sich Itadori der Tokyo Jujutsu High School an, die gegen Flüche kämpft. Dort freundet er sich mit Megumi Fushiguro und Nobara Kugisaki an.

Ihr kennt die Serie noch nicht? Macht euch einen ersten Eindruck von Jujutsu Kaisen:

Jujutsu Kaisen | Anime Trailer (MAPPA/KAZÉ)

Wo könnt ihr Jujutsu Kaisen schauen?

Bei Crunchyroll stehen die ersten beiden Staffeln der Serie sowie der Film Jujutsu Kaisen 0 zur Verfügung (Quelle: Crunchyroll).

