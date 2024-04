WWE Speed im Stream: Die bisherigen Matches

Mit „WWE Speed“ führt die größte Wrestling-Liga der Welt ein neues Turnier und einen neuen Titel ein. Wo kann man die Matches von „WWE Speed“ im Stream sehen, welche Paarungen gab es bereits und was ist die „WWE Speed“-Championship.

Das „Speed“-Turnier wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt und geht pünktlich in der Woche vor Wrestlemania an den Start. Die Matches kann man kostenlos und ohne Abonnement bei einem Dienst wie dem WWE Network sehen. Ihr findet die Videos zu den Kämpfen bei X (früher Twitter).

WWE Speed: 1. Match im Stream sehen

Wie der Name vermuten lässt, geht es bei „WWE Speed“ um Geschwindigkeit. Die Matches sind also zeitlich begrenzt. 2 Superstars treten gegeneinander an. Ziel ist es, den Gegner innerhalb von 3 Minuten zu besiegen. Dabei gelten die normalen Regeln für ein Singles-Match. Das heißt, man kann per Pin oder Aufgabe gewinnen. Einige der Speed-Matches wurden bereits im Rahmen der RAW- und Smackdown-Ausgaben aufgezeichnet und werden in den kommenden Wochen bei X veröffentlicht. Es geht um die Speed-Championship. Dabei wird im Turniermodus ab dem Viertelfinale mit 8 Superstars gekämpft. Zum Start am 3. April 2024 gab es diese Begegnungen:

Ricochet vs. Dragon Lee

Bronson Reed vs. Cedric Alexander

Das erste Match könnt ihr hier ansehen:

Das zweite Match bestritten Bronson Reed und Cedric Alexander:

Das nächste Speed-Match gibt es in der kommenden Woche, vermutlich auch wieder ab Mittwoch. Einschalten könnt ihr wieder auf dem WWE-Kanal bei X. Angesetzt ist diese Paarung:

Axiom vs. JD McDonagh

Das ist „WWE Speed“

Der bisherige Turnierbaum:

Die Gesamtlaufzeit der ersten Ausgabe von WWE Speed mit dem Match zwischen Dragon Lee und Ricochet liegt bei 3:43 Minuten. Es gibt keine Entrances, es beginnt also direkt mit dem Geschehen im Ring. Kommentiert wurde das erste Match von Corey Graves. Anders als bei den normalen WWE-Shows war also nur ein einziger Kommentator zu hören. „WWE Speed“ ist aus einer Content-Partnerschaft zwischen der WWE und der Social-Media-Plattform „X“ entstanden, wo Videos stärker eingebunden werden sollen. Das nächste Match gibt es ab dem kommenden Mittwoch zu sehen.

