Disney+: Account teilen – geht das? Was passiert?

Bei Disney+ gibt zahlreiche Filme und Serie im Stream. Wie bei den meisten Streaming-Diensten, ist auch hier ein Account nötig, um auf die Inhalte zuzugreifen. Wir erklären euch, ob man den Disney-Plus-Account teilen kann und was man dabei beachten sollte.

Für Disney+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Die Kosten hängen davon ab, ob ihr den Dienst monatlich oder auf einen Schlag für ein Jahr bezahlen wollt. Innerhalb eines Accounts lassen sich mehrere Profile für unterschiedliche Nutzer anlegen. Das Teilen des Accounts ist in einem vorgegebenen Rahmen also auch bei Disney+ vorgesehen. Man kann sein Passwort aber nicht einfach so an Freunde weitergeben. Das Passwort-Sharing ist verboten.

Mehrere Nutzer, ein Account: Was passiert?

Laut den Nutzungsbedingungen darf man Disney+ nur mit mehreren Familienmitgliedern innerhalb eines Haushalts verwenden. In den eigenen vier Wänden kann man einen Disney-Plus-Account problemlos auf mehreren Geräten anmelden. Schon seit längerem kündigt Disney Maßnahmen gegen das Account-Sharing an, ohne dabei konkret gewesen zu sein. Das ändert sich aber aktuell. In Kanada gibt es bereits seit November 2023 Konsequenzen für das Account-Sharing, seit März 2024 geht man gegen Nutzer in den USA vor und im Laufe des Jahres dürften auch deutsche Nutzer das Passwort für den Disney-Plus-Account nicht einfach so weitergeben.

In Kanada wird Nutzern inzwischen mitgeteilt, dass man die Möglichkeit einschränkt, dass Konto oder die Anmeldedaten außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Wie genau man das durchführen will und in welchem Umfang man Disney+ dann noch an mehreren Geräten nutzen kann, wird nicht erwähnt (Quelle: The Verge). Es ist zum Beispiel eine technische Sperre wie bei Netflix möglich. Dort muss man für sein Profil inzwischen einen Haushalt anlegen.

Account-Sharing auch in Deutschland bald nicht mehr erlaubt

Je Konto lassen sich bis zu sieben verschiedene Profile anlegen. Das ist sinnvoll, wenn man seine eigenen Favoriten anlegen und individuelle Wiedergabelisten verwalten möchte. Parallel lassen sich die sieben Profile allerdings nicht nutzen. Der gleichzeitige Stream ist bei Disney+ auf bis zu vier Geräte beschränkt. Der Download von Inhalten für die Offline-Wiedergabe ist auf bis zu 10 Geräten erlaubt.

Laut Nutzungsbedingungen (Punkt 1c) gewährt Disney+ den Zugriff auf den eigenen Account auch durch andere Nutzer. Gleichzeitig ist das „Account-Sharing“ laut den Bedingungen jedoch verboten. Es gibt also mittlerweile ein schriftliches Verbot, den Disney-Plus-Account mit anderen Nutzern außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen.

„Teilen des Disney+ Accounts (Account Sharing). Sofern nicht anderweitig durch Ihre Abo-Optionen erlaubt, dürfen Sie Ihren Disney+ Account nicht mit Personen außerhalb Ihres Haushalts teilen. „Haushalt“ bezeichnet die Gesamtheit der Endgeräte, die (1) für die Nutzung Ihres Disney+ Accounts an Ihrem privaten Hauptwohnsitz verwendet werden oder wurden und (2) von Personen verwendet werden, die dort wohnen. Wenn ihr ein unzulässiges Account Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Disney+ Accounts außerhalb ihres Haushalts zu unterbinden (sofern nicht durch Ihre Abo-Optionen erlaubt).“

Disney+: Account teilen: Das geht

Technisch kann der Anbieter zwar überprüfen, ob ein Account weitergegeben wurde, allerdings geht Disney derzeit noch nicht gegen das Account-Sharing vor. Gebt ihr eure Kontodaten weiter, droht euch in erster Linie keine Strafe. Theoretisch könnte lediglich der Disney-Plus-Account gesperrt werden. Michael Paull, Präsident des Streaming-Dienstes, hat bereits vor dem Deutschland-Start von Disney+ erklärt, dass man über das Teilen von Accounts zwar Bescheid wisse, allerdings nicht dagegen vorgeht, solange ein Konto nicht von ungewöhnlich vielen Nutzern verwendet wird.

Keine Accounts bei eBay und Co. kaufen

Technische Vorkehrungen sollen dafür sorgen, dass ein exzessives Account-Sharing unterbunden werden kann. Vorsichtig sollte man vor allem bei Streaming-Accounts sein, die auf Plattformen wie Kleinanzeigen angeboten werden. Hier finden sich immer wieder Anzeigen, bei denen Nutzer ihren Disney-Plus-Account für einen schmalen Preis anbieten. Allerdings ist diese Weitergabe von Konten nicht vorgesehen. Zudem habt ihr keine Sicherheit, dass es nach eurer Zahlung auch tatsächlich funktionierende Account-Daten gibt oder dass die Zugangsdaten nicht nach kurzer Zeit einfach wieder geändert werden.

Disney+-Account weitergeben: Das sollte man beachten

Um nicht gegen die AGB des Streaming-Dienstes zu verstoßen, solltet ihr euer Kennwort nicht an Freunde weitergeben, sondern euch persönlich auf einem entsprechenden Gerät anmelden. Falls ihr keinen Überblick mehr habt, auf welchen Geräten euer Account angemeldet ist, kann man sich auf diesem Weg von allen Sitzungen gleichzeitig abmelden:

Öffnet hierfür zunächst euren Disney-Plus-Account. Wählt euer „Profil“ aus. Steuert die „Kontodetails“ an. Hier findet sich die Option „Abmelden von allen Geräten“. Bestätigt die Abmeldung durch die Eingabe des Passworts. Das aktuell geöffnete Gerät wird sofort abgemeldet, bei allen anderen Smartphones, Browsern etc. kann der Logout bis zu vier Stunden dauern.

Ändert man das Kennwort, wird der Disney+-Account automatisch von allen eingeloggten Geräten abgemeldet. (Bildquelle: Disney+)

Alternativ lassen sich auch alle Geräte abmelden, indem man die E-Mail-Adresse oder das Passwort für das Konto ändert.

