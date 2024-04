Was heißt RSVP auf Deutsch? Bedeutung der Abkürzung

Online stößt man an jeder Ecke auf Abkürzungen, deren Bedeutung sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Damit ihr nicht zu viel Zeit mit Nachdenken oder Suchen verschwenden müsst, haben wir einige Definitionen und Erklärungen von Chat-Abkürzungen für euch parat. Ein Begriff, der sich regelmäßig wiederfindet, ist „RSVP“.

Die Abkürzung findet man in verschiedenen Formen, zum Beispiel in Groß- und Kleinbuchstaben, zusammengeschrieben und mit Punkten zwischen den einzelnen Buchstaben. Was heißt „RSVP“ auf Deutsch?

RSVP: Was heißt das „r.s.v.p.“?

Die Abkürzung „RSVP“ kann mehrere Bedeutungen haben. Welche Definition zutrifft, ist abhängig vom Kontext, in welchem der Ausdruck auftaucht.

Stößt ihr auf „RSVP“ im Rahmen einer Einladung oder einer Termin-Ankündigung, ist die Abkürzung auf die französische Sprache zurückzuführen.

„R.s.v.p.“ bedeutet dann ausgeschrieben „ Répondez s’il vous plaît .“

Übersetzt bedeutet das „um Antwort wird gebeten" oder „bitte antworten Sie".

Auch wenn die Abkürzung aus dem Französischen stammt, wird „RSVP" international auf der ganzen Welt verwendet. Man findet das also auch auf Einladungen in englischer Sprache.

Im Deutschen setzt man anstelle von „RSVP“ oft auch auf die Abkürzung „u. A. w. g.“.

Häufig ist mit „r.s.v.p.“ noch ein Termin mit angegeben. Dieser zeigt dann an, bis wann eure Antwort idealerweise beim Verfasser der Einladung eintreffen sollte.

Findet ihr die Abkürzung demnach auf einer Einladung für euch, solltet ihr dem Absender eine Antwort über euer Kommen oder eine Absage erteilen.

Wenn ihr also auf einer Einladung „RSVP“ seht, will ein Gastgeber gerne wissen, ob ihr zu dem angegebenen Termin kommt oder nicht. Es ist wichtig, auf solche Einladungen zu antworten, um dem Gastgeber bei der Planung der Veranstaltung zu helfen. Ihr solltet also auch absagen, wenn ihr die Einladung nicht wahrnehmen wollt. Es ist höflich, so schnell wie möglich auf eine Einladung mit „RSVP“ zu antworten, damit der Gastgeber entsprechend planen kann. Wenn ihr nicht sicher sind, ob ihr teilnehmt können, ist es besser, dem Gastgeber eine vorläufige Antwort zu geben und ihn später informieren, sobald eure Pläne feststehen.

RSVP: Bedeutung und Definition der Abkürzung

Auch bei der Verwendung des Computers findet sich eine Datei bzw. ein Prozess mit dem Namen „rsvp.exe“. Habt ihr die Abkürzung hier aufgeschnappt, habt ihr eine zu Windows gehörende Datei gefunden. Es handelt sich um eine Systemdatei, die nicht gelöscht werden sollte.

Bei uns findet ihr viele weitere Begriffserklärungen und Erläuterungen von Abkürzungen.

