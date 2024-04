31 Prozent günstiger: Amazon verkauft eine besondere Fahrradtasche

Vom Arbeitslaptop bis zum Abendeinkauf: Fahrradtaschen sind die stillen Helden des Alltags, die fast alles verstauen. Wohin aber mit der Tasche, wenn man am Ziel angekommen ist? Nur die wenigsten wollen sie mitschleppen und Diebe können sie in wenigen Handgriffen vom Gepäckträger reißen. Genau dieses Problem löst die 3-in-1-Fahrradtasche von Valkental. Bei Amazon ist die hervorragend bewertete Fahrradtasche jetzt zum Sparpreis erhältlich.

Amazon verkauft 3-in-1-Fahrradtasche von Valkental

Für aktuell 95,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) ist die Fahrradtasche vom deutschen Markenhersteller Valkental bei Amazon erhältlich – satte 31 Prozent günstiger als sonst und aktueller Bestpreis. Zwar gibt es auch günstigere Fahrradtaschen, doch die Valkental-Fahrradtasche hat einige Tricks auf Lager.

Anzeige

3-in-1-Fahrradtasche von Valkental Fahrradtasche, Rucksack und Umhängetasche in einem. Volumen: 23 Liter, Laptop-Fach bis 15 Zoll. Material zu 100 Prozent wasserdicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.04.2024 16:43 Uhr

Denn die Fahrradtasche von Valkental ist mehr als eine gewöhnliche Gepäckträgertasche. Blitzschnell verwandelt sie sich auf Wunsch in einen Rucksack oder eine schicke Umhängetasche. Einfach über die Schulter oder auf den Rücken schnallen und schon hat man beide Hände frei. Angst vor Dieben braucht man so auch nicht mehr zu haben, denn die 3-in-1-Fahrradtasche kann man einfach mitnehmen und muss sie nicht am Gepäckträger zurücklassen.

Anzeige

Für ausreichend Platz ist ebenfalls gesorgt: Das Volumen beträgt 23 Liter bei Maßen von 62 x 28 x 18 cm. Hier passt auch mehr als eine Dose Ravioli und Flasche Wasser rein. Laptops bis zu einer Displaydiagonale von 15 Zoll haben Platz in einem separaten Fach.

Gegen Nässe schützt das zu 100 Prozent wasserdichte Material aus recyceltem Plastik. Damit fährt man nicht nur entspannt im Regen, sondern hat auch noch ein gutes Umweltgewissen. Für die Sicherheit sind an jeder Seite Reflektoren angebracht, sodass man in der Dämmerung noch gut sichtbar ist.

Bei Amazon-Kunden kommt die Fahrradtasche von Valkental gut an. Im Durchschnitt vergeben Käufer 4,3 von 5 Sternen und loben unter anderem die Funktionalität und Geräumigkeit.

Anzeige

Für wen lohnt sich die Fahrradtasche auf Amazon?

Es gibt sowohl günstigere Fahrradtaschen, als auch günstigere Rucksäcke und Umhängetaschen. Der Clou an der Valkental-Fahrradtasche ist aber, dass sie alle drei miteinander kombiniert. Im Alltag ist das ungeheuer praktisch und spart Platz, Zeit und Nerven. Wer auf der Suche nach einer neuen Fahrradtasche mit dem gewissen Extra ist, sollte sich das Amazon-Angebot genauer anschauen.

3-in-1-Fahrradtasche von Valkental Fahrradtasche, Rucksack und Umhängetasche in einem. Volumen: 23 Liter, Laptop-Fach bis 15 Zoll. Material zu 100 Prozent wasserdicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.04.2024 16:43 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.