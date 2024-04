Fußball heute: Bayern München vs. FC Arsenal | Live-Übertragung im Stream & TV

„The Champiooons!“ – heute geht es in die Rückspiele im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2023/24. Der FC Bayern München trifft auf FC Arsenal. Wo kann man die Übertragung vom Bayern-Spiel heute live im Stream und TV sehen?

Livestream Facts

Auch in dieser Spielzeit teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungen in der Königsklasse untereinander auf. Am Mittwoch zeigt DAZN das Spiel von Bayern gegen Arsenal.

Fußball-Fans mit einem Unlimited-Account können am Mittwoch, den 17. April, 20:00 Uhr zur Übertragung des Spiels zwischen Bayern München und FC Arsenal London einschalten. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr. Das zweite Spiel heute Abend zwischen Manchester City und Real Madrid seht ihr ebenfalls mit dem DAZN-Abonnement.

Bei den DAZN-Spielen benötigt man die „Unlimited“-Option, die 44,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro monatlich im Jahres-Abo kostet. Zum Viertelfinalspiel gibt es ein Sonderangebot, bei dem man den Zugang ab 34,99 Euro bekommt (bei DAZN ansehen). In den günstigen Varianten „DAZN World“ und „DAZN Super Sports“ gibt es keine Champions-League-Spiele zu sehen. Bei Amazon ist die Übertragung eines Spiels am Dienstagabend für alle Prime-Mitglieder ohne Zusatzkosten verfügbar.

Einen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an, ihr müsst also ab dem ersten Tag bezahlen, wenn ihr den Dienst erst heute bucht. Ein Tages-Ticket gibt es bei dem Anbieter nicht (Abo-Optionen bei DAZN ansehen).

Champions League Übertragung live im Stream: FC Bayern vs. FC Arsenal

DAZN zeigt alle Spiele der Champions League in Deutschland, abgesehen von jeweils einem Spitzenspiel am Dienstag. Diese Partie läuft dann exklusiv bei Amazon Prime.

Die Übertragung des Spiels zwischen FC Bayern vs. FC Arsenal gibt es am Mittwoch, den 17. April 2024 Uhr bei DAZN im Online-Stream zu sehen. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr .

. Bei Sky wird es auch in der Saison 2023/24 keine Live-Bilder von der Champions League geben.

Im Free-TV wird ZDF ebenfalls bis auf das Finale keine Live-Übertragungen liefern.

Die Zusammenfassungen wird es einige Stunden nach Abpfiff in den YouTube-Kanälen von DAZN und Amazon Prime geben. Alle Highlights können auch ohne Abo kostenlos angesehen werden.

Im Free-TV können Fußball-Fans in der Schweiz bei 3+ und in Österreich bei ServusTV bei der Champions League im Free-TV einschalten. In Deutschland lassen sich die Sender nicht ohne weiteres empfangen. Hier wird es also im Free-TV, wie gewohnt, heute keine Live-Bilder von der Champions League geben.

Im Anschluss an die Live-Übertragung gibt es die Highlights exklusiv über Amazon zu sehen. Die Champions-League-Spiele bei DAZN könnt ihr im Browser einschalten. Per HDMI-Kabel lässt sich das Signal auch auf den Fernseher übertragen. Alternativ nutzt ihr die DAZN-App auf eurem Wunschgerät. Die App gibt es unter anderem für Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV Stick und viele Smart-TV-Geräte. Das Abo ist kostenpflichtig.

Champions League im Free-TV und Stream: Was wird gezeigt?

Für Deutschland gingen in dieser Spielzeit der FC Bayern München, Borussia Dortmund, 1. FC Union Berlin und RB Leipzig auf die Jagd nach der wichtigsten Trophäe im europäischen Vereinsfußball. Union Berlin ist in der Gruppenphase gescheitert, RB Leipzig scheiterte im Achtelfinale. Bayern München geht mit einem 2:2-Unentschieden aus dem Hinspiel in die Partie gegen FC Arsenal heute. So könnten die Startaufstellungen aussehen:

Bayern: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui - Laimer, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Musiala - Kane

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Jorginho - Ödegaard, Rice - Saka, Havertz, Gabriel Martinelli

DAZN und Amazon Prime teilen sich die Übertragungen der Champions-League-Spiele in diesem Jahr auf. Im Free-TV könnt ihr beim ZDF die Highlights verfolgen. Dort kann man jeden Mittwoch ab 23 Uhr beim Sportstudio im ZDF einschalten und alle Tore von Erling Haaland und Co. gratis genießen. Daneben wird es auch wieder das Finale der aktuellen Champions-League-Saison live im Free-TV geben.

Die Online-Radio-Übertragungen bei Amazon Prime werden in dieser Saison hingegen gestrichen. Dafür könnt ihr regelmäßig bei „WDR Event“ einschalten und die Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos anhören.

Champions League im TV: Die Kosten

In der laufenden Spielzeit wird DAZN 121 Spiele live übertragen und damit einen Großteil der insgesamt 137 Spiele in voller Länge zeigen. Amazon hält die Rechte an den übrigen 16 Spielen und zeigt an jedem Spieltag eine Partie. Dabei hat man das Erstzugriffsrecht, kann sich also die besonders spannenden Übertragungen sichern.

Sky zeigt auch in dieser Saison gar keine Champions-League-Spiele mehr. Die Kosten für Amazon Prime liegen bei 89 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro bei einer monatlichen Zahlung. Bei DAZN liegt die Monatsgebühr bei 49,99 Euro oder umgerechnet rund 29,99 Euro im Monat, wenn man das Abo für ein ganzes Jahr bucht. Die Highlights bei ZDF gibt es gratis, die Kosten werden über die Rundfunkgebühr abgerechnet.

