Amazons brutalste Superhelden-Serie als Videospiel: Entwickler macht Traum wahr

Eine Superhelden-Serie auf Amazon Prime Video kann bereits mit ihren gut ausgearbeiteten Charakteren und der brutalen Action überzeugen. Das Abenteuer von Mark Grayson soll jetzt auch zu einem Videospiel werden.

Amazon Prime Facts

Skybound Entertainment arbeitet an Invincible-Game

Invincible ist nicht zu stoppen. Erst vor zwei Wochen ist das Finale der zweiten Staffel auf Amazon Prime Video erschienen – und die dritte Staffel ist bereits auf dem Weg. Jetzt kündigt Skybound Entertainment ein Videospiel im Invincible-Universum an. Dabei soll es sich um ein waschechtes AAA-Game handeln, also ein Spiel mit hohem Budget, aber auch höherer Erwartung an Qualität.

Anzeige

Skybound Entertainment wurde von Robert Kirkman mitbegründet, dem Schöpfer der Invincible-Comics. Auf der Seite Republic hat das Unternehmen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Superhelden-Abenteuer Wirklichkeit werden zu lassen. Diese richtet sich allerdings eher an Investoren in das gesamte Unternehmen und weniger an Gamer. Bisher hat die Kampagne mehr als 440.000 US-Dollar eingenommen. Das Minimalziel von 50.000 US-Dollar wurde damit deutlich übertroffen, doch bis zum Maximum von 5 Millionen US-Dollar ist es noch ein weiter Weg. Falls ihr investieren wollt, habt ihr jetzt noch bis zum 29. April Zeit. Ihr müsst allerdings mindestens 100 US-Dollar auf den Tisch legen (Quelle: Republic).

Selbst 5 Millionen US-Dollar dürften nicht genug sein, um damit ein komplettes AAA-Game zu entwickeln. Die Crowdfunding-Kampagne ist also vermutlich nur als zusätzliche Finanzspritze gedacht.

Anzeige

Schaut euch hier den Pitch für das Invincible-Game von Skybound Entertainment an:

Investoren Pitch für das Invincible-Game

Das ist über das Superhelden-Spiel bekannt

Aktuell gibt es noch keine Informationen darüber, wie das Spiel tatsächlich aussehen wird oder welchem Genre es angehört. Skybound Entertainment lässt aber bereits durchblicken, dass die Brutalität der Comics und der Serie auch im Spiel nicht fehlen wird.

Anzeige

Zusätzlich verrät der Entwickler, dass es aktuell mehr als 30 Mitarbeiter gibt, die an dem AAA-Game arbeiten. Mit dabei seien auch Industrie-Veteranen, die bereits bei EA, Activision, Blizzard oder bei Amazon Games gearbeitet haben.