iPad 2024: Apples Zeitplan für die große Party steht

Zuletzt zeigte uns Apple im Oktober vor zwei Jahren neue iPads. Doch schon bald wird die lange Durststrecke gebrochen sein. Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman verrät nämlich, wann der iPhone-Hersteller endlich neue Tablets präsentieren wird. Alles nur noch eine Frage von wenigen Wochen.

Eigentlich wurden neue Modelle des iPad Pro und des iPad Air bereits im März 2024 erwartet. Leider konnte Apple die Vorhersagen der gut informierten Insider nicht halten. Ursächlich hierfür waren am Ende wohl Verzögerungen in der Produktion. Doch nun soll Apples finaler Zeitplan tatsächlich stehen.

iPad Pro und Air 2024: Vorstellung in zweiter Maiwoche geplant

Geht es nach Mark Gurman von Bloomberg, dann solltet ihr euch bereits jetzt die 19. Kalenderwoche vormerken. In der zweiten Maiwoche (ab Montag, den 6. Mai) soll Apple wie ursprünglich für den März geplant, jeweils zwei neue Versionen des iPad Pro und des iPad Air vorstellen (Quelle: Bloomberg).

Erwarten können interessierte Kundinnen und Kunden in besagter Woche folgende Neuheiten:

iPad Pro mit OLED-Bildschirmen und M3-Chips (wie gewohnt zwei Bildschirmgrößen, dünneres Gehäuse, dünnere Ränder, eventuell eine matte Bildschirmoption, eine querformatige Frontkamera, möglicherweise kabelloses Laden mit MagSafe)

und M3-Chips (wie gewohnt zwei Bildschirmgrößen, dünneres Gehäuse, dünnere Ränder, eventuell eine matte Bildschirmoption, eine querformatige Frontkamera, möglicherweise kabelloses Laden mit MagSafe) iPad Air mit M2-Chip (darunter ein komplette neues und größeres Modell mit 12,9-Zoll-Display)

(darunter ein komplette neues und größeres Modell mit 12,9-Zoll-Display) Neues Magic Keyboard für das iPad Pro (Aluminiumgehäuse, größeres Trackpad

für das iPad Pro (Aluminiumgehäuse, größeres Trackpad neuer Apple Pencil (mit einer bisher noch nicht bekannten Gestensteuerung)

Die letzten Tablet-Neuheiten von Apple aus dem Jahr 2022:

Unsicherheiten: Special-Event noch nicht bestätigt

Unklar ist noch, ob Apple zu einem expliziten iPad-Event laden wird. Zuletzt sprach vieles eher dagegen. Apple würde also eher eine stille Ankündigung per Pressemitteilung in dem Fall bevorzugen.

Sicher indes ist der Keynote-Termin am 10. Juni zur Eröffnung der WWDC. Im Mittelpunkt von Apples Entwicklerkonferenz stehen die neuen Betriebssysteme wie unter anderem iOS 18, iPadOS 18 oder auch watchOS 11.

