iPad 2024: Mit diesem Datum müssen Apple-Nutzer rechnen

Wann nur stellt Apple endlich neue iPads vor? Im letzten Jahr gab es nichts zu sehen, doch ändern soll sich dies noch im Frühjahr 2024. Neue Berichte verraten endlich ein konkretes Datum. Lange warten müssen interessierte Apple-Nutzer demnach nicht mehr.

Zuletzt flackerte die Hoffnung Anfang März auf. Doch statt neuer iPads zeigte Apple zunächst nur das überfällige MacBook Air mit M3-Chip. Dabei stehen sowohl die Nachfolger des iPad Air als auch des iPad Pro bereits in den Startlöchern.

iPad Pro und iPad Air 2024: Apple plant etwas für den 26. März

Neue und von einander unabhängige Quellen im fernen China sprechen aktuell von einem konkreten Vorstellungstermin. Wenn es stimmt, dann soll Apple bereits am Dienstag, den 26. März 2024 neue iPad-Modelle der Öffentlichkeit zeigen. Erwartet werden vor allem die neuen Pro-Varianten mit OLED-Bildschirm. Gut möglich aber, dass Apple zeitgleich auch eine neue Variante des iPad Air präsentieren wird (Quelle: MacRumors).

Neue iPads stellte Apple im Herbst 2022 vor – lange ist es her:

Allerdings dürfen potenzielle Käuferinnen und Käufer nicht mit einer unmittelbaren Verfügbarkeit rechnen. Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman will nämlich erfahren haben, dass die neuen iPads eine spezielle Variante von iPad OS 17.4 benötigen (Quelle: Bloomberg). Ferner gibt er zu Protokoll: „Sobald das Betriebssystem fertig ist, muss Apple es an die Fabriken schicken, damit es auf der neuen Hardware installiert werden kann. Dieser Prozess könnte ein paar Wochen dauern, wahrscheinlich bis in den nächsten Monat hinein.“

Eine Vorstellung Ende März wäre dennoch denkbar, nur eine Auslieferung der neuen Geräte könnte dann wohl erst im Laufe des April erfolgen.

Frontkamera wechselt Position

Erwähnenswert: Der bekannte Leaker „ShrimpApplePro“ bestätigt ferner ein Gerücht, demnach das neue iPad Air eine Frontkamera im Querformat erhalten wird. Wie schon beim aktuellen iPad der 10. Generation würde die Kamera also von der kurzen auf die lange Seite im Frontbereich wechseln. Auch für die Pro-Modelle ist diese Designänderung im Gespräch.

So oder so, lange müssen wir nun nicht mehr auf die Auflösung dieser ganzen Rätsel warten. Sollte Apple den 26. März ungenutzt verstreichen lassen, dürfte eine Vorstellung spätestens im April wohl nicht mehr abzuwenden sein.