iPad Pro 2025: Apple macht’s wie Samsung – nur cleverer

Samsung hat es vorgemacht – doch Apple könnte es auf die elegante Spitze treiben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple steht offenbar vor der nächsten Designänderung beim iPad Pro. Wie neue Gerüchte aus China nahelegen, sollen die Ränder um das Display nämlich noch einmal schrumpfen – und zwar auf ein Niveau, das man bislang eher von Samsungs Galaxy-Tablets kennt. Der Unterschied: Apple will’s ohne Notch und womöglich sogar eleganter lösen.

Anzeige

Ultradünne Ränder fürs iPad Pro 2025 – inspiriert von Samsung?!

Der bekannte Weibo-Leaker Instant Digital sorgt aktuell für Aufsehen. In einem neuen Beitrag behauptet der Account, dass Apple für das nächste iPad Pro extrem schmale Bildschirmränder plant – ähnlich wie beim Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, das in dieser Hinsicht neue Maßstäbe setzt. Mit einem entscheidenden Unterschied: Apple verzichtet laut des Leakers auf eine Notch beziehungsweise Kameraaussparung.

Samsung setzt bei seinem Modell mit dünnen Rändern auf eine Notch:

Instant Digital ist kein Unbekannter in der Apple-Szene. Der Account lag etwa mit der gelben Farbe für das iPhone 14 oder dem Titan-Milanese-Armband der Apple Watch Ultra 2 richtig. Aber – wie so oft – ist auch hier Vorsicht geboten: Nicht jeder Treffer sitzt, und nicht jede Vorhersage wird Realität.

Anzeige

Bereits zuvor machten Berichte die Runde, dass Apple bei zukünftigen iPads auf die sogenannte Chip-on-Film (CoF)-Technologie setzen will. Diese erlaubt es, die Display-Treiber näher an den Bildschirm zu rücken – was wiederum Spielraum für schmalere Ränder schafft.

Die aktuellen Modelle des iPad Pro mit M4-Chip haben bereits schmalere Ränder als ihre Vorgänger. Für das 2025er-Modell erwartet man eine deutlich radikalere Reduktion. Das Ziel: maximales Display, minimaler Rahmen – ganz ohne visuelle Kompromisse à la Notch.

Release-Pläne fürs neue iPad Pro

Geht man nach den üblichen Apple-Zyklen, dürfte das neue iPad Pro im Herbst 2025 erscheinen – vermutlich bereits mit dem M5-Chip unter der Haube. Das aktuelle M4-Modell kam im Mai 2024 auf den Markt, und Apple gönnt seiner Pro-Reihe in der Regel einen 18-monatigen Update-Rhythmus.

Allerdings gibt es einen Haken: Laut Instant Digital ist nicht garantiert, dass die ultradünnen Rahmen rechtzeitig fertig werden. Apple könnte sich also noch etwas Zeit lassen – oder die Neuerung erst bei einem späteren Modell einführen.