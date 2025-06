Samsung verabschiedet sich bei neuem Smartphone von einem Problem, bevor es zu groß wird

Manchmal ist weniger mehr – diese alte Weisheit hat jetzt auch Samsung bei seinem neuen Smartphone beherzigt.

Samsung macht beim Design seines kommenden Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 7 eine überraschende Kehrtwende beim Design. Die gerade erst eingeführten Kamera-Ringe sollen wieder verschwinden – aus gutem Grund.

Samsung verabschiedet sich von Kamera-Ringen

Die von vielen Samsung-Fans kritisierten Kamera-Ringe auf der Rückseite des Galaxy S25 Ultra und Galaxy Z Fold 6 sollen beim Galaxy Z Fold 7 laut neuesten Informationen wieder verschwinden. Die finale Produktionsversion des Falt-Smartphones wird ohne die umstrittenen Design-Elemente auskommen.

Die geriffelten Ringe um die Kameralinsen waren rein kosmetischer Natur und erfüllten keinen praktischen Zweck. Viele Nutzer empfanden sie als überflüssiges Detail, das den hochwertigen Gesamteindruck der Premium-Smartphones eher schmälerte. Mit der Rückkehr zum cleanen Design reagiert Samsung direkt auf das Feedback seiner Community.

Gleichzeitig will Samsung damit aber auch ein Problem umgehen, das zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat. Bei einigen Galaxy-S25-Ultra-Modellen sind die Kamera-Ringe mit der Zeit nämlich einfach abgefallen. Der Kleber war wohl nicht stark genug, um den Alltag zu überstehen.

Präsentation steht bald an

Die offizielle Vorstellung des Galaxy Z Fold 7 wird am 9. Juli auf dem Galaxy Unpacked Event in New York City stattfinden. Neben dem neuen Falthandy wird auch das Galaxy Z Flip 7 in zwei Versionen präsentiert. Gerüchten zufolge könnte Samsung bei diesem Event sogar sein erstes Smartphone mit zwei Faltungen zeigen (Quelle: SamMobile).

Neben den neuen Falt-Smartphones soll es auch die neue Generation der Galaxy-Watch-8-Serie zu sehen geben. Zuletzt sorgten die höheren Preise für wenig Begeisterung. Ob sich die Gerüchte am Ende wirklich bestätigen, verrät Samsung im Juli.