Samsung bestätigt neue Handys und Smartwatches: Unpacked-Event 2025 im Livestream

Samsungs Unpacked-Event rückt näher, mit vielen neuen Smartphones und Smartwatches.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bald steigt in New York City das große Galaxy-Unpacked-Event mit Livestream und umfangreicher Produktoffensive. Fans faltbarer Smartphones und smarter Uhren sollten sich den Termin merken.

Update vom 24. Juni 2025: Samsung hat den 9. Juli als Termin offiziell bestätigt. Um 16 Uhr deutscher Zeit beginnt der Livestream aus New York (Quelle: Samsung).

Originalmeldung vom 19. Juni:

Anzeige

Samsung Unpacked: Foldables und Wearables im Fokus

Der Startschuss für den Livestream fällt am 9. Juli um 16:00 Uhr. Laut dem zuverlässigen Leaker Evan Blass präsentiert Samsung an diesem Tag das Falt-Handy Galaxy Z Fold 7, das Flip-Handy Z Flip 7, die abgespeckte Variante Z Flip 7 FE sowie neue Smartwatches der Galaxy-Watch-8-Reihe, darunter die Watch 8 Classic und ein Ultra-Modell.

Eines der Falt-Highlights ist sicher das Galaxy Z Fold 7 Ultra. Die Ultra-Version setzt auf ein schlankeres Gehäuse und erstmals auch auf eine Top-Kamera, die sich wohl nicht hinter herkömmlichen Flaggschiffen verstecken muss.

Besonders gespannt wird auch auf das Galaxy Z Fold 7 geblickt. Das Falt-Handy soll mit überarbeitetem Design, flacherem Gehäuse und neuen Displays punkten. Auch beim Galaxy Z Flip 7 hat sich einiges getan: Das komplett neue Außendisplay, das sich um die Kameras auf dem Gehäusedeckel legt.

Für preisbewusste Nutzer dürfte vor allem das Galaxy Z Flip 7 FE interessant sein. Die Fan-Edition soll Foldable-Technik zu einem mehr oder weniger erschwinglicheren Preis bieten, muss dafür aber bei der Ausstattung auch gewisse Kompromisse eingehen.

Anzeige

Die Galaxy Watch 8 wird laut aktuellen Informationen in zwei Größen (40 und 44 mm) erhältlich sein und mit dem „Squircle“-Design für einen frischen Look sorgen. Die Watch 8 Classic kehrt zurück, zusätzlich zur Ultra-Version, die sich wohl an Sport- und Outdoor-Nutzer richtet.

Samsung Unpacked mit Galaxy Watch Ultra

Die nächste Galaxy Watch Ultra soll ein besonders robustes Gehäuse aus Titan oder einem anderen widerstandsfähigen Material mitbringen und sich durch eine längere Akkulaufzeit, präzisere Sensoren und einen erweiterten Funktionsumfang für Training und Navigation auszeichnen. Alle neuen Smartwatch-Modelle von Samsung sollen zudem eine verbesserte Gesundheitsüberwachung bieten.