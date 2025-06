Wenn ihr ein Samsung Galaxy S22 verwendet, müsst ihr bald aktiv werden

Während die Samsung-Fans bereits auf die nächste Galaxy-Generation schielen, beweist Samsung Treue bis zum letzten Update.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung legt weiter nach und versorgt auch ältere Smartphones mit neuen Software-Updates. Dieses Mal hat es die Galaxy-S22-Modelle erwischt. Deren Zeit läuft dabei unweigerlich ab.

Samsung Galaxy S22 erhält Juni-Update

Samsung rollt aktuell das Juni-Sicherheitsupdate 2025 für seine komplette Galaxy-S22-Serie aus. Den Anfang macht Südkorea, weitere Märkte wie Deutschland sollen in den kommenden Tagen folgen. Das Update steht für alle Modelle der Reihe bereit – vom Basis-Modell Galaxy S22 über das Galaxy S22 Plus bis zum Premium-Modell Galaxy S22 Ultra.

Anzeige

Das aktuelle Update konzentriert sich hauptsächlich auf Sicherheitsverbesserungen und potenzielle Fehlerbehebungen in One UI 7. Neue Funktionen sind nicht Teil des Pakets. Trotzdem wird die Installation empfohlen, um kein Risiko einzugehen. Wird das Update in den kommenden Tagen in Deutschland freigeschaltet, solltet ihr aktiv werden.

Um das neueste Software-Update zu installieren, navigiert ihr in den Einstellungen zu „Software-Update“ und tippt auf „Herunterladen und installieren“. Das dauert dann ein paar Minuten und ihr seid wieder sicher mit eurem Galaxy S22 unterwegs (Quelle: SamMobile).

Software-Support läuft bald aus

Für die Galaxy-S22-Serie steht noch ein bedeutender Meilenstein aus: Das Update auf One UI 8, basierend auf Android 16. Samsung plant zwar, das Update schneller auszurollen als bei One UI 7 und Android 15, dennoch wird es nicht vor August erwartet.

Nach diesem letzten großen Versionssprung dürfen sich Nutzer Anfang 2026 noch auf One UI 8.5 freuen. Danach beschränken sich die Updates auf reine Sicherheitspatches. In absehbarer Zeit müsstet ihr euch also nach einer neuen Generation umschauen – wenn auch nicht sofort. Sollte euer Galaxy S22 problemlos laufen, solltet ihr das Support-Ende abwarten. Wenn das passiert, werden wir euch informieren.