Samsung legt los: Brandneues Software-Update für erste Smartphones ist da

Samsung rollt aktuell das Juni-Sicherheitsupdate 2025 für seine Smartphone-Flotte aus. Den Anfang machen vier Smartphones, die Millionen von Menschen nutzen. Der Patch behebt viele Sicherheitslücken und dürfte in den kommenden Tagen weitere Regionen und Smartphones erreichen.

Samsung verteilt Juni-Update

Die neue Juni-Firmware landet zunächst auf den Top-Modellen Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra (Test). Samsung startet die Verteilung zunächst in Südkorea. Weitere Märkte sollen noch diese Woche folgen. Beim später eingeführten Edge-Modell steht der Zeitplan für das Update noch nicht fest. Grund dafür ist Samsungs Update-Politik: Smartphones, die erst Monate nach der ursprünglichen Serie auf den Markt kommen, erhalten ihre Updates häufig nach einem separaten Zeitplan und gehören mit Blick auf die Software gar nicht zur eigentlichen Galaxy-S25-Serie.

Neben den drei Galaxy-S25-Smartphones erhält auch das Galaxy A56 den aktuellen Sicherheitspatch. Die Verteilung beginnt in ausgewählten Regionen Asiens, Europas und des Nahen Ostens. Wenn ihr das aktuelle Mittelklasse-Smartphone besitzt, stehen die Chancen ganz gut, dass ihr die neue Version jetzt schon installieren könnt. Bedenkt aber, dass der Rollout wie bei jedem Update in Wellen stattfindet.

Mit dem Juni-Update hat Samsung insgesamt 19 Sicherheitslücken beseitigt. In den nächsten Tagen wird das Unternehmen die neue Firmware in weiteren Ländern und für weitere Smartphone-Modelle zur Verfügung stellen. In den Einstellungen könnt ihr überprüfen, ob das Update für euer Smartphone verfügbar ist (Quelle: SamMobile).

Android 16 folgt bald

Google hat Android 16 in der finalen Version veröffentlicht. Samsung hat bereits angekündigt, dass die ersten Updates auf One UI 8 mit Android 16 im Sommer erscheinen. Es dauert also noch eine Weile, bis ihr das große Update installieren könnt. Wir werden euch informieren, wenn es soweit ist.