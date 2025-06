Samsung macht das beliebteste Android-Handy der Welt viel besser

Samsung hat bereits viele seiner Smartphones mit Android 15 und One UI 7 versorgt. Das beliebteste Android-Handy der Welt war bisher aber noch nicht dabei. Das ändert sich jetzt, denn ab sofort erhält auch das Galaxy A16 5G die neue Version und wird damit ordentlich aufgewertet.

Samsung Galaxy A16 5G erhält Android 15

Das Galaxy A16 5G ist nicht nur das beliebteste Android-Smartphone der Welt, sondern auch das erste Budget-Handy von Samsung, das für sechs Jahre mit Software-Updates versorgt wird. Nun wurde in der EU das erste große Upgrade für das Smartphone veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr auf diesem Modell Android 15 und One UI 7 installieren – inklusive Sicherheitspatch von Mai 2025.

Die auffälligste Neuerung ist die Integration von Googles KI-Assistent Gemini. Er lässt sich per langem Druck auf den Power-Button aktivieren und ist tief in Samsung-Apps wie Kalender, Uhr und Notizen eingebunden. Die neue „Now Bar“ informiert euch permanent über laufende Aktivitäten wie Musik, Navigation oder Workouts – sowohl auf dem Sperrbildschirm als auch in der Statusleiste.

One UI 7 poliert zudem die Benutzeroberfläche komplett auf: Neue App-Icons, ein überarbeitetes Quick Panel und flüssigere Animationen sorgen für ein modernes Erscheinungsbild. Besonders praktisch: Die Kamera-App wurde für die einhändige Bedienung optimiert. Auch die Sicherheit profitiert durch das neue Knox-Matrix-Dashboard und die Option, USB-Verbindungen komplett zu blockieren (Quelle: SamMobile).

Android 16 steht vor der Tür

Mit Android 15 und One UI 7 ist es noch nicht getan. Google hat kürzlich Android 16 fertiggestellt und Samsung möchte diese neue Version mit One UI 8 ab dem Sommer anbieten. Das Galaxy A16 5G wird die neue Version auch erhalten – genau wie viele weitere Software-Updates über die kommenden Jahre. Es könnte aber wie schon bei diesem Update einige Zeit dauern. Sobald die neue Version verfügbar ist, werden wir euch informieren.