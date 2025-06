Galaxy S26 Ultra: Samsung-Fans müssen sich auf nächste Einschränkung gefasst machen

Samsung will sich beim kommenden Galaxy S26 Ultra wohl wieder am S Pen vergreifen.

Samsung-Fans mussten bereits beim Wechsel vom Galaxy S24 Ultra zum Galaxy S25 Ultra einen harten Einschnitt hinnehmen. Dem S Pen wurde die Bluetooth-Funktion entzogen. Beim Galaxy S26 Ultra droht der nächste Rückschlag. Samsung könnte stattdessen eine neue Funktion umsetzen.

Samsung Galaxy S26 Ultra soll Digitizer verlieren

Samsung soll die bewährte Digitizer-Technologie des S Pen im Galaxy S26 Ultra durch ein völlig neues System zu ersetzen. Welches das ist, wird nicht genannt. Die S-Pen-Funktion soll erhalten bleiben – nur mit einer anderen Lösung. Der Wegfall soll dafür sorgen, dass Samsung mehr Platz im Gehäuse hat.

Der gewonnene Platz könnte für die Integration von Qi2-Magneten genutzt werden. Anders als bisherige „Qi2 Ready“-Lösungen, die lediglich Hüllen mit Magneten ermöglichen, würde Samsung damit erstmals eine vollwertige MagSafe-Alternative implementieren – komplett mit im Gehäuse integrierten Magneten, wie ihr sie von Apples iPhones kennt.

Theoretisch ließe sich das Gerät durch den Wegfall des Digitizers aber auch einfach schlanker gestalten. Allerdings würde ein solcher Schritt laut dem Insider eine komplette Neugestaltung des Innenlebens erfordern. Mit dem dünnen Galaxy S25 Edge hat Samsung nicht den erhofften Erfolg. Deswegen wären die Qi2-Magneten eine deutlich attraktivere Lösung (Quelle: 9to5Google).

Neue S-Pen-Technologie im Falt-Smartphone erwartet

Samsung soll bereits beim Galaxy Z Fold 7 auf einen Digitizer im Display verzichten. Dort könnte die neue S-Pen-Technologie, die später auch im Galaxy S26 Ultra zum Einsatz kommt, erstmals verwendet werden. Spätestens dann wird sich zeigen, wie viel Platz Samsung damit wirklich spart und was euch am Ende beim Funktionsumfang erwartet. Am 9. Juli 2025 findet die Enthüllung des Galaxy Z Fold 7 statt. Die Galaxy-S26-Modelle folgen Anfang 2026.