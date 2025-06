Samsung sticht mit dem Galaxy S25 Edge sogar das Ultra aus – aber das reicht nicht

Samsung ist immerhin auf dem richtigen Weg.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Akku des Galaxy S25 trumpft mit höherer Energiedichte als S25 Ultra auf

Mit einer Energiedichte von 758 Wh/L stellt die Batterie des Galaxy S25 Edge die des Samsung Galaxy S25 Ultra (Test) in den Schatten. Doch der Triumph ist nur ein schwacher Trost für Samsung-Fans: Die geringe Gesamtkapazität von 3.900 mAh beim S25 Edge lässt viele Nutzer skeptisch auf die Akkulaufzeit blicken – vielleicht auch der Hauptgrund für die eher schwachen Verkaufszahlen?

Anzeige

Die Batterietechnik des S25 Edge beweist, dass Größe nicht alles ist. Mit einer Energiedichte von 758 Wh/L übertrifft sie das Galaxy-Flaggschiff S25 Ultra (727 Wh/L) deutlich (Quelle: WekiHome via SamMobile) – und das, obwohl Samsung beim Edge bewusst auf experimentelle Akku-Technologien verzichtet.

Samsung setzt beim S25 Edge auf die zwar bewährte, aber in die Jahre gekommene Lithium-Ionen-Technologie. Der Vergleich mit dem Oppo Find N5 zeigt: Da ist noch Luft nach oben. Dessen Silizium-Carbon-Alternative erreicht 810 Wh/L.

Smartphone-Wunsch: Dünn, aber mit großem Akku

Die Debatte um die ideale Batteriegröße erhitzt weiter die Gemüter. Branchenexperte Ice Universe räumt via X mit einem Mythos auf: Seiner Meinung nach ist es pures Wunschdenken, dass Hersteller wie Vivo oder Oppo in einem Handy wie dem S25 Edge einen 6.000-mAh-Akku verbaut hätten. Das sei schlichtweg unmöglich.

Dennoch: Die 3.900 mAh Gesamtkapazität des S25 Edge bleiben für viele Nutzer ein Wermutstropfen – trotz der soliden Energiedichte für einen Lithium-Ionen-Akku. Am Ende des Tages nehmen wahrscheinlich die meisten Smartphone-Nutzer ein etwas dickeres Handy in Kauf, wenn sie dafür nicht ständig davor Angst haben müssen, dass ihr Smartphone noch vor dem Zubettgehen den Geist aufgibt. Erste Leaks deuten an, dass Samsung diese Lektion jedoch beim kommenden Galaxy S26 Ultra noch nicht gelernt hat.