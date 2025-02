Akku-Vergleich aktueller Falt-Smartphones spricht Bände

Die Auswahl an faltbaren Smartphones wird immer größer. Samsung wird dabei technologisch immer mehr abgehängt. Ein aktueller Akku-Vergleich zeigt deutlich, dass der Branchenprimus unbedingt die neue Akku-Technologie adaptieren muss, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Akku-Vergleich zeigt deutliche Unterschiede

So gut wie jeder Hersteller, der etwas auf sich hält, bietet mittlerweile ein faltbares Smartphone an. Einige sind schon länger dabei, andere starten gerade erst damit. Je mehr Konkurrenz es gibt, desto besser werden die Geräte am Ende. Doch wie gut fällt die Laufzeit der teuren Geräte aus? Genau das wurde nun mit Modellen von Samsung, OnePlus, Google, Honor, Oppo und Vivo untersucht.

Folgendes Ergebnis kam beim Akku-Vergleich heraus:

Oppo Find N5 mit 5.600 mAh: 10 Stunden und 2 Minuten Vivo X Fold 3 Pro mit 5.700 mAh: 9 Stunden und 0 Minuten Samsung Galaxy Z Fold 6 mit 4.400 mAh: 8 Stunden und 46 Minuten Honor Magic V3 mit 5.150 mAh: 7 Stunden und 43 Minuten Google Pixel 9 Pro Fold mit 4.650 mAh: 7 Stunden und 33 Minuten OnePlus Open mit 4.805 mAh: 7 Stunden und 9 Minuten

Der Akku-Vergleich wurde mit normalem Gebrauch der Handys simuliert. Die Geräte wurden mit dem großen und kleinen Display verwendet. Also genau so, wie ihr so ein Falt-Handy auch nutzen würdet. Im Video könnt ihr euch den Test anschauen:

Akku-Vergleich zeigt zwei wichtige Erkenntnisse auf

Die Kapazität des Akkus sagt nicht immer direkt etwas darüber aus, wie lange ein faltbares Smartphone durchhält. Es kommt auch auf die weiteren Komponenten wie das Display und den Chip an. Arbeiten sie nicht effizient, dann habt ihr ein Problem.

Neuartige Silizium-Kohlenstoff-Akkus, wie sie im Oppo Find N5 verbaut sind, sind die Zukunft. Das chinesische Unternehmen hat ein extrem dünnes Handy gebaut und trotzdem einen großen Akku unterbekommen. Was wäre da alles möglich, wenn Samsung diese Akku-Technologie mit den weiteren effizienten Komponenten kombinieren würde. Da würden ganz andere Werte herauskommen.