Samsung-Smartphones: Schlechte Nachrichten für alle, die auf das neueste Software-Update warten

Samsung verteilt Software-Updates für seine Samsung-Smartphones eigentlich sehr zuverlässig und schnell. Mit dem Update auf Android 15 und One UI 7 ist die Erfolgsstory jedoch vorbei. Das südkoreanische Unternehmen bekommt es einfach nicht hin, die neue Version für ältere Smartphones zu veröffentlichen. Das soll sogar das nächste Software-Update beeinflussen.

Samsung könnte One UI 7.1 streichen

Samsung kämpft mit Verzögerungen bei der Entwicklung seines großen Updates auf One UI 7 und Android 15. Besonders dramatisch: Die für den Sommer geplante Version 7.1 könnte sogar komplett gestrichen werden. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen darauf, eine stabilere Basis-Version für alle Geräte zu entwickeln (Quelle: GizChina).

Die Verzögerungen bei One UI 7 betreffen sowohl die aktuelle Galaxy-S24-Serie als auch ältere Samsung-Modelle. Ursprünglich sollte das Update deutlich früher erscheinen. Nun peilt Samsung einen Release erst für April 2025 an – zeitgleich mit der Vorstellung des Galaxy S25 Edge. Samsung hat wohl Probleme bei der Optimierung der Software für ältere Smartphones und braucht einfach viel mehr Zeit.

Die sonst übliche Version 7.1 von One UI, die traditionell mit den neuen Foldable-Modellen im Sommer erscheint, fällt dieses Jahr wohl flach. Das könnte einerseits an den Verzögerungen bei der Entwicklung von One UI 7 liegen, andererseits aber auch daran, dass Android 16 im Grunde schon vor der Tür steht. Dann soll bereits One UI 8 umgesetzt werden. Der bisherige Zeitplan von Samsung scheint sich komplett in Rauch aufzulösen.

Trübe Aussicht für Besitzer von Samsung-Handys

Die neue Roadmap hat direkte Auswirkungen auf Millionen Samsung-Nutzer weltweit. Zwar müsst ihr euch länger gedulden, bekommt dafür aber ein besser durchdachtes Update. Samsung verspricht, dass sich das Warten lohnen wird: One UI 7 soll deutlich stabiler und zuverlässiger laufen als frühere Versionen. Besitzer älterer Galaxy-Modelle profitieren dabei von der gleichen Software-Basis wie die neuen Flaggschiff-Geräte. Sie muss halt nur noch erscheinen.

