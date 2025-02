Google spendiert Pixel-Handys mit Android 16 eine extrem wichtige Akku-Funktion

Samsung hat die Funktion mit den Galaxy-S25-Smartphones unter Android 15 und One UI 7 bereits eingeführt und jetzt könnte Google folgen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Pixel-Handys mit Android 16 eine wirklich wichtige Akku-Funktion erhalten. Das würde für viel mehr Klarheit sorgen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google spendiert Pixel-Handys Akku-Überwachung

Google rüstet seine Pixel-Smartphones wohl bald mit einer lang erwarteten Funktion aus. Die neue „Battery Health“-Anzeige soll euch detaillierte Einblicke über den Zustand eures Akkus geben. Die zweite Beta-Version von Android 16 enthüllt, dass Google die Akku-Transparenz seiner Geräte deutlich verbessern will.

Anzeige

Die neue Akku-Überwachung findet ihr künftig in den Einstellungen unter Batterie. Dort seht ihr auf einen Blick, ob euer Akku noch normal arbeitet und wie viel seiner ursprünglichen Kapazität er noch besitzt. Bei einem neuen Gerät liegt dieser Wert bei 100 Prozent und sinkt im Laufe der Zeit. Google liefert zusätzlich praktische Tipps, wie ihr die Lebensdauer eures Akkus verlängern könnt.

Google geht sogar noch einen Schritt weiter. Eine Funktion zur Rekalibrierung soll die Akkumessungen über mehrere Wochen hinweg optimieren. Das System lernt das Verhalten eures Akkus kennen und passt die Kapazitätsanzeige entsprechend an. Dadurch erhaltet ihr ein realistischeres Bild davon, wie lange euer Smartphone zwischen zwei Ladevorgängen durchhält (Quelle: AndroidCentral).

Anzeige

Akku-Überwachung seit Jahren in Entwicklung

Die Entwicklung dieser Funktion reicht bis ins Jahr 2022 zurück, als Google sie erstmals in Android 13 testete. Damals wurde sie jedoch nicht implementiert. Die neue Version in Android 16 ist deutlich ausgereifter und bietet mehr Funktionen als der erste Versuch.

Besitzerinnen und Besitzer von Pixel-Smartphones können sich nach dem Update auf Android 16 also über viel mehr Informationen zum verbauten Akku freuen. Apple hat das bereits in seinen iPhones so umgesetzt und Samsung bei den Galaxy-S25-Modellen auch. Es macht also nur Sinn, dass Google diese Funktion ebenfalls integriert und sogar noch erweitert hat.

Anzeige

Im Video zeigen wir euch die Pixel-9-Smartphones:

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! – Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.