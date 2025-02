Von Mittelalter bis Romantik: Google Maps kennt die beliebtesten deutschen Schlösser

Schloss Heidelberg in Baden-Württemberg.© IMAGO / Depositphotos 3 / 12

Die Schlossruine aus rotem Sandstein ragt majestätisch an einem Berghang in Heidelberg. Ein besonderes Merkmal der Anlage aus dem 16. Jahrhundert ist das übergroße Weinfass, welches in der Ruine ausgestellt ist.

Viele Besucher loben laut Google Maps die Panorama-Aussicht von der Ruine über die Stadt. Mit 4,7 Sternen zählt die Schlossruine Heidelberg zu den absoluten Favoriten unter Deutschlands Schlössern.