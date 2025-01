Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra vorgestellt: Erster Eindruck im Hands-On-Video

Samsung Galaxy S25 (Plus, Ultra): Alle Features, die du kennen musst

Samsung hat, wie erwartet, mit dem Galaxy S25, Plus und Ultra drei neue High-End-Smartphones vorgestellt. Optisch ändert sich bei den zwei normalen Modellen nicht so viel, die Ultra-Ausführung gleicht sich jedoch dem Rest etwas mehr an. Oben zeigen wir euch die neuen Smartphones im Hands-On-Video.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra sind da

Zu den neuen Samsung-Smartphones sind vorab viele Details aufgetaucht, die nun bestätigt wurden. Alle Galaxy-S25-Modelle kommen tatsächlich mit einem Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ihr müsst euch also nicht das Ultra-Modell kaufen, wenn ihr die maximale Leistung haben wollt.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Ultra im neuen Design. (© Severin Pick / GIGA)

Es bleibt bei den Displaygrößen von 6,2 (FHD+), 6,7 (QHD+) und 6,9 Zoll (QHD+), die mit bis zu 120 Hz arbeiten und bis zu 2.600 Nits hell werden. Nur das Ultra-Modell erhält weiterhin den Titanrahmen und das neue Corning Gorilla Glass 2, das noch robuster ist. Laut Samsung haben sich die Reparaturen der Displays bei den letzten beiden Generationen stark verringert, weil das Glas immer besser wurde.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB | 12GB Titanium Silverblue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 19:05 Uhr

Samsung Galaxy S25 Ultra, S25 Plus und S24. (© Severin Pick / GIGA)

Samsung setzt beim Galaxy S25 Ultra auf die bekannte 200-MP-Hauptkamera, die anderen beiden Modelle besitzen eine 50-MP-Hauptkamera. Dazu gibt es jeweils ein Weitwinkel- und Teleobjektiv. In Verbindung mit KI soll die Bildqualität noch besser ausfallen.

Anzeige

Die neuen Samsung-Smartphones sollen persönlicher sein. (© Severin Pick / GIGA)

Künstliche Intelligenz spielt bei den Galaxy-S25-Smartphones weiterhin eine entscheidende Rolle. Ihr bekommt jetzt AI-Agenten, mit denen ihr natürlich interagieren könnt. Die KI ist jetzt noch tiefer ins Betriebssystem eingearbeitet und kann mehr mit dem Smartphone anstellen. Ihr könnt nun komplexe Aufgaben ausführen lassen oder individuelle Unterstützung im Alltag erhalten. Die KI soll auch deutlich persönlicher und auf euch abgestimmt arbeiten, um das Optimum herauszuholen.

Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Samsung hält den Preis für die neuen Samsung-Handys stabil. (© Severin Pick / GIGA)

Ihr könnt die Galaxy-S25-Smartphones ab sofort vorbestellen (bei Samsung anschauen). Der Marktstart findet am 7. Februar 2025 statt. Die Preise lauten wie folgt:

Samsung Galaxy S25 (128 GB) für 899 Euro

Samsung Galaxy S25 (256 GB) für 959 Euro

Samsung Galaxy S25 (512 GB) für 1.079 Euro

Samsung Galaxy S25 Plus (256 GB) für 1.149 Euro

Samsung Galaxy S25 Plus (512 GB) für 1.269 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) für 1.449 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) für 1.569 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB) für 1.809 Euro

Anzeige

Wie schon in den Jahren zuvor bekommen Vorbesteller kostenlos doppelten Speicher. Wenn ihr also das Galaxy S25 mit 512 GB haben wollt, müsst ihr nur 959 Euro dafür zahlen. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Webseite von Samsung (bei Samsung anschauen).