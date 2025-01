Googles neues Shopping-Feature: Produkte direkt vergleichen statt suchen

Google arbeitet daran, Circle to Search um eine neue Funktion zu erweitern. Bald könnte es möglich sein, Produkte direkt zu markieren und miteinander zu vergleichen. Ein entsprechender „Vergleichen“-Button ist bereits aufgetaucht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google: Produktvergleich bei Circle to Search entdeckt

Circle to Search ermöglicht es, Inhalte auf dem Bildschirm einfach zu markieren und direkt nach Informationen dazu zu suchen. Nun sind in der Google-App Hinweise auf eine mögliche Erweiterung aufgetaucht: Ein „Vergleichen“-Button könnte in Zukunft die bestehende Suchfunktion ergänzen und speziell auf einen Produktvergleich ausgerichtet sein. Die neue Option erscheint in der App neben den bestehenden Funktionen wie „Teilen“ und „Speichern“.

Anzeige

Noch ist die Funktion nicht aktiv – und beim Versuch, sie zu verwenden, stürzt die App derzeit noch ab, da der Code unvollständig ist (Quelle: Android Authority). Hinweise im Quellcode deuten jedoch darauf hin, dass Google Circle to Search stärker auf Shopping-Funktionen ausrichten will. Ob und wann die Vergleichsfunktion tatsächlich erscheint, ist noch unklar.

Sollte Google die Vergleichsfunktion veröffentlichen, ergäben sich ganz neue Möglichkeiten des Produktvergleichs. Sie könnte auch nützlich sein, um leichter Produktalternativen zu finden – ohne zwischen verschiedenen Webseiten wechseln zu müssen. Das könnte Zeit sparen und letztlich zu besseren Kaufentscheidungen führen.

Anzeige

Circle to Search: Produkte einfach vergleichen

Ein mögliches Szenario könnte so aussehen: Ein Nutzer markiert mit Circle to Search ein Bild eines Smartphones, etwa ein Google Pixel 9. Ein Tipp auf „Vergleichen“ öffnet eine Übersicht, in der ähnliche Modelle – wie ein neues Galaxy-Handy oder ein iPhone – mit technischen Daten, Preisen und Bewertungen nebeneinander angezeigt werden. So können Nutzer direkt erkennen, welches Smartphone am besten zu ihnen passt.

Anzeige

Im Video: So funktioniert Circle to Search.

Circle to Search von Google

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.