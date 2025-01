Leica-Flaggschiff Xiaomi 15 Ultra: Gute Nachrichten für deutsche Fans

Xiaomis Präsident hat eine klare Ansage gemacht: Das 15 Ultra wird zeitgleich weltweit auf den Markt kommen. Vermutlich gibt Xiaomi sein High-End-Smartphone bereits im Februar in den Verkauf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi 15 Ultra: Weltweiter Start bestätigt

Lu Weibing, der Präsident des chinesischen Herstellers Xiaomi, hat eine gute Nachricht für Fans der Marke: Sie müssen nicht nur zuschauen, wie das Xiaomi 15 Ultra in China für Furore sorgt – das Handy kommt zeitgleich weltweit auf den Markt. Damit bricht Xiaomi mit seiner bisherigen Strategie. Auch in Deutschland ist von Anfang an mit dem Leica-Kamera-Smartphone zu rechnen.

Anzeige

Der Verkaufsstart soll nach dem chinesischen Neujahrsfest (29. Januar bis 13. Februar 2025) erfolgen, während die offizielle Präsentation früheren Aussagen zufolge erst später auf dem MWC in Barcelona zwischen dem 3. und 6. März 2025 geplant ist. Ab wann das Handy bestellbar sein wird, verriet Weibing nicht. Vermutlich wird es im Februar erhältlich sein (Quelle: Android Central).

Optisch bleibt das Xiaomi 15 Ultra dem Design des Vorgängers treu: Ein großes, kreisrundes Kameramodul dominiert die Rückseite. Die Leica-Kamera setzt erneut auf hochwertige Objektive, darunter ein Periskop-Telezoom für extreme Vergrößerungen. Ergänzt wird das Design durch ein 2K-Micro-Curved-Display mit Ultraschall-Fingerabdrucksensor.

Anzeige

Für die nötige Leistung sorgt wie im Xiaomi 15 (Pro) der Chip Snapdragon 8 Elite. Dieser kann auf einen Akku mit voraussichtlich 6.000 mAh zurückgreifen. Kabelloses Laden mit 50 Watt und kabelgebundenes Laden mit 90 Watt stehen in Aussicht.

Xiaomi 15 Ultra kommuniziert per Satellit

Ein Highlight des Handys ist die Satellitenkommunikation. Das Xiaomi 15 Ultra unterstützt das chinesische TianTong-System, um auch in abgelegenen Regionen ohne Mobilfunkempfang kommunizieren zu können. In der am besten ausgestatteten Version des Smartphones ist sogar eine duale Satellitenverbindung möglich. Wie es mit dieser Funktion in Europa aussieht, hat der Hersteller noch nicht verraten.

Anzeige

Als Betriebssystem kommt HyperOS 2.0 zum Einsatz:

Xiaomi HyperOS 2.0 vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.