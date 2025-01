Samsung Galaxy S25 Slim: In diesen 39 Ländern soll das ultradünne Smartphone erscheinen

Samsung soll nach den Galaxy-S25-Smartphones später im Jahr noch eine Slim-Version auf den Markt bringen, die extrem dünn werden soll, technisch aber keine großen Kompromisse macht. Nun ist eine Liste von Ländern aufgetaucht, in denen das Galaxy S25 Slim zunächst erscheinen soll. Eine wichtige Region fehlt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25 Slim nicht in Deutschland?

Das neue Slim-Modell des Galaxy S25 soll laut SamMobile nur in ausgewählten Märkten erhältlich sein. Deutschland und die USA gehören nicht zu den 39 Ländern, in denen das schlanke Smartphone erscheinen wird. Während die Standardmodelle weltweit vertrieben werden, beschränkt Samsung den Launch des Slim-Modells auf folgende Länder:

Afghanistan Australien Österreich Brasilien Kaukasus Kroatien Ägypten Frankreich Indien Irak Irland Israel Kasachstan Kenia Libyen Malaysia Mexiko Marokko Nigeria Pakistan Philippinen Polen Portugal Russland Saudi-Arabien Senegal Serbien/Montenegro Singapur Slowenien Südafrika Sri Lanka Schweiz Thailand Tunesien Türkei VAE Großbritannien Usbekistan Vietnam

Anzeige

Aus welchem Grund Samsung das Galaxy S25 Slim nicht in Deutschland anbieten möchte, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass das Unternehmen die Verkäufe des Galaxy S25, Plus und Ultra nicht torpedieren möchte. Gleichzeitig dürfte das viele Samsung-Fans enttäuschen, wenn es doch dazu kommt. Schließlich ist es mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass dieses Smartphone existiert und vielen potenziellen Käufern vorenthalten werden könnte.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Slim kommt später

Anders als die regulären S25-Modelle wird das Slim-Modell nicht beim kommenden Galaxy-Unpacked-Event vorgestellt. Samsung plant die Markteinführung erst für Mai oder Juni 2025. Diese Strategie deutet auf einen Test des neuen Formfaktors in ausgewählten Märkten hin. Es wäre also gut denkbar, dass Samsung das Handy in zukünftigen Generationen in weiteren Ländern anbietet – darunter hoffentlich Deutschland.

So einfach macht ihr euer Samsung-Handy schneller:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.