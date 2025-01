Samsung legt bald los: Riesiges Software-Update für viele Smartphones angekündigt

Samsung wird Android 15 und One UI 7 mit den Galaxy-S25-Smartphones einführen. Laut dem Hersteller haben viele Nutzerinnen und Nutzer am Test der Beta-Version teilgenommen und das Feedback wurde in die finale Version eingearbeitet. Nun hat Samsung bestätigt, dass das Update für viele Smartphones sehr bald kommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung verteilt bald Android 15 und One UI 7

Samsung macht Nägel mit Köpfen und kündigt die finale Version seines neuen Betriebssystems One UI 7 auf Basis von Android 15 an. Nach drei erfolgreichen Beta-Phasen soll das stabile Update noch im ersten Quartal 2025 auf die ersten Galaxy-Smartphones ausgerollt werden.

Anzeige

Das Interesse an Samsungs neuer Oberfläche One UI 7 war enorm. Wie der südkoreanische Hersteller bekannt gab, musste die Beta-Anmeldung aufgrund der überwältigenden Nachfrage doppelt so schnell geschlossen werden wie beim Vorgänger One UI 6.0. Seit Anfang Dezember 2024 konnten Nutzer der Galaxy-S24-Serie die neue Software bereits testen (Quelle: SamMobile).

Bei der Verteilung des Updates setzt Samsung auf eine klare Strategie. Die Galaxy-S-Serie wird als Erste mit der finalen Version von One UI 7 ausgestattet. Die brandneuen Flaggschiffe Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra kommen direkt ab Werk mit One UI 7. Anschließend folgen schrittweise weitere kompatible Samsung-Geräte. Samsung hat dabei viel zu tun, denn es werden sehr viele Geräte unterstützt.

Anzeige

Viele Samsung-Smartphones werden versorgt

Samsung bietet für viele Smartphones und Tablets eine lange Update-Garantie an. Alle Geräte ab dem Galaxy S21 sollten das Update auf Android 15 und One UI 7 erhalten. Der Rollout dürfte jedoch einige Wochen, wenn nicht Monate dauern. Nicht jedes alte Gerät dürfte auch alle neuen Funktionen und Verbesserungen erhalten. Sobald die offizielle Verteilung beginnt, werden wir euch informieren, was euer Smartphone wirklich erhält.

Das erwartet euch mit Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.