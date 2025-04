Schlechte Nachrichten für alle, die ein Samsung Galaxy S24 oder S24 Plus besitzen

Samsung verteilt seit wenigen Tagen das seit einem halben Jahr erwartete Software-Update auf Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones. Plötzlich ist Schluss damit – zumindest für zwei Modelle. Besitzer des Galaxy S24 Ultra können vorerst aufatmen.

Samsung Galaxy S24 und S24 Plus machen Probleme

Samsung hat am 7. April 2025 damit begonnen, das Update auf Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones zu verteilen. Nach einer wochenlangen Beta-Testphase sollte man erwarten, dass zumindest die gröbsten Fehler ausgeräumt sind – sind sie nicht. Samsung hat laut SamMobile das Update von den Servern entfernt. Es wird also nicht mehr verteilt.

Betroffen sind dabei nur das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus. Für das Galaxy S24 Ultra wird das Software-Update auf Android 15 und One UI 7 weiterhin wie geplant ausgerollt. Wo genau das Problem liegt, ist nicht bekannt. Der größte Unterschied bei den Smartphones liegt im Chip. Das Galaxy S24 und S24 Plus sind mit einem Exynos-Chip ausgestattet, während das Galaxy S24 Ultra mit einem Qualcomm-Chip läuft.

Die Vermutung liegt also sehr nahe, dass der Exynos-Chip in den Galaxy-S24-Smartphones unter Android 15 und One UI 7 so große Probleme macht, dass Samsung die Reißleine ziehen musste. In den kommenden Tagen dürfte sicher herauskommen, wo genau das Problem liegt.

Falt-Handys von Samsung nicht betroffen

Samsung verteilt seit dem 7. April 2025 auch für das Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 das Update auf Android 15 und One UI 7. Dort hört man aktuell von keinen Problemen. Samsung verbaut in den Falt-Smartphones ebenfalls Snapdragon-Chips von Qualcomm. Die Vermutung, dass der Exynos-Chip Probleme macht, wird dadurch indirekt untermauert.

Wir werden die Entwicklung für euch im Auge behalten und euch informieren, wo genau das Problem liegt und wann das Software-Update wieder verfügbar ist.

Das erwartet euch mit Android 15:

