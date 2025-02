Samsung-Knaller: Galaxy S24 Ultra mit 35-GB-Tarif zum Sparpreis

Gomibo hat ein gerade fantastisches Angebot für euch: Das Samsung S24 Ultra zusammen mit einem 35-GB-Tarif im Vodafone-Netz ist momentan zu einem unschlagbaren Preis verfügbar. Obwohl inzwischen der Nachfolger erschienen ist, bietet das S24 Ultra nach wie vor eine hervorragende Ausstattung für deutlich weniger Geld. Alle Einzelheiten findet ihr hier.

Samsung S24 Ultra mit 5G-Tarif unschlagbar günstig bei Gomibo

Bei Gomibo gibt es das aktuell beste Samsung-Smartphone Galaxy S24 Ultra (256 GB) mit „Smart Lite“-Tarif für 34,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei Gomibo ansehen). Hinzu kommen noch einmalig 293,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand. Im Tarif enthalten sind 35 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat im Netz von Vodafone.

Noch besser wird der Deal, wenn ihr bereits einen Festnetzvertrag bei Vodafone habt: Dann zahlt ihr durch die Gigakombi 5 Euro weniger im Monat und bekommt auch noch 10 GB mehr Datenvolumen. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich bei dem Angebot um ein erstklassiges Schnäppchen handelt.

Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Smart Lite

Allnet- und SMS-Flat

35 GB 5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s Download)

(max. 500 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

200 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy S24 Ultra mit Vertrag bei Gomibo: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 249 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versand) = 293,94 Euro

249 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versand) = 293,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.133,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.133,70 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 884,90 Euro

(laut idealo.de): 884,90 Euro Bonus (bei Rufnummernmitnahme): 200 Euro

(bei Rufnummernmitnahme): 200 Euro Effektivkosten (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus): 48,80 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus): 48,80 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 2,03 Euro

Das Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB) kostet laut Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 885 Euro. Zieht man diesen Wert sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate ab, so wird klar, dass ihr den Tarif hier für effektiv 2,03 Euro im Monat bekommt. Somit erhaltet ihr den potenten 5G-Tarif im Vodafone-Netz sehr günstig zum Smartphone dazu. Effektiv mit Gewinn geht ihr am Ende raus, wenn ihr den Tarif mit der Vodafone Gigakombi bucht.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, könnt ihr den Vertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Galaxy S24 Ultra: Wie gut ist das Top-Modell von Samsung?

Was das Samsung Galaxy S24 Ultra so alles auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in diesem Video:

