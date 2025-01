Samsung-Smartphones abgeschmiert: Das ist der neue Smartphone-König

Die Analysten von Canalys haben die Zahlen für das 4. Quartal 2024 des Smartphone-Markts veröffentlicht. Wie erwartet hat Samsung seine Spitzenposition verloren. Das passiert immer, wenn Apple neue iPhones vorstellt. Doch auch für andere Hersteller wie Xiaomi geht es etwas nach unten. Apples iPhone-Übermacht ist in der Zeit nichts entgegenzubringen.

Samsung-Handys schwächeln im 4. Quartal 2024

Der globale Smartphone-Markt verzeichnet im vierten Quartal 2024 ein leichtes Wachstum von 3 Prozent. Mit einem Marktanteil von 23 Prozent dominiert Apple den Markt, während Samsung mit 16 Prozent auf Platz zwei abrutscht. Xiaomi kommt zwar nur auf 13 Prozent und landet damit weiterhin auf dem dritten Platz, im Vergleich zu Apple und Samsung konnte das chinesische Unternehmen aber als einziger Hersteller im Vergleich zum Vorjahr leicht wachsen.

Transsion sichert sich im 4. Quartal 2024 den vierten Platz und erreicht weltweit einen Marktanteil von 8 Prozent. Damit verliert das chinesische Unternehmen leicht. Vivo landet mit einem Marktanteil von 8 Prozent leicht dahinter auf dem fünften Platz (Quelle: Canalys).

Smartphone-Auslieferung im Q4 2024. (© Canalys)

Ungewöhnlich ist die Entwicklung nicht, denn Apple übernimmt traditionell im 4. Quartal immer den ersten Platz, nachdem neue iPhone-Modelle vorgestellt wurden. Im darauffolgenden 1. Quartal übernimmt Samsung dann wieder die Führung. Dann werden nämlich auch neue S- und A-Klasse-Handys vorgestellt.

Samsung will mit Slim-Modell kontern

Samsung stellt seine besten Smartphones des Jahres immer im 1. Quartal vor. Im 3. Quartal folgen dann noch die Falt-Handys, die aber keine zu hohen Verkaufszahlen erreichen. In diesem Jahr könnte es mit dem Galaxy S25 Slim später im Jahr noch ein Handy geben, das wieder für größeres Interesse sorgen könnte. Es soll zwar besonders dünn werden, dafür aber bei der Ausstattung keine Kompromisse machen. Der Blick auf die Verkaufszahlen in den kommenden Monaten wird also spannend.

