iPhone: Notiz teilen & gemeinsam bearbeiten

In der Notizen-App auf dem iPhone kann man seine täglichen Informationen sammeln. Wichtige Einträge lassen sich auch mit Freunden teilen. Wie funktioniert das?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Einträge in der Notizen-App können zum einen als Kopie an Freunde weitergegeben werden, zum anderen kann man andere Nutzer aber auch einladen, um gemeinsam an einer Notiz zu arbeiten.

Notizen am iPhone mit anderen teilen

So teilt man eine Notiz mit anderen Nutzern:

Öffnet die Notizen-App auf dem iPhone. Steuert die Notiz an, die ihr an Freunde weitergeben wollt. Tippt auf den „Teilen“-Button. Es handelt sich um das Viereck mit dem Pfeil nach oben. Wählt anschließend „Kopie senden“. Jetzt könnt ihr eine App auswählen, über die ihr den Inhalt teilen wollt. Das kann die Notizen-App sein, wenn der Empfänger auch ein iPhone nutzt, aber auch eine andere Anwendung wie WhatsApp.

Anzeige

Auf diesem Weg wird lediglich der Inhalt an den Kontakt weitergeleitet. Ihr könnt also nicht zusammen daran arbeiten. Wenn ihr eine Notiz mit mehreren Nutzern gleichzeitig bearbeiten wollt, müsst ihr anders vorgehen.

Anzeige

12 iOS-Tipps, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

Notizen freigeben und gemeinsam bearbeiten

Für eine gemeinsame Notiz müssen alle Nutzer auf iCloud zugreifen können. Dort könnt ihr die Notiz hochladen und anschließend für andere freigeben. Das geht so:

Öffnet die Notizen-App. Tippt den „Teilen“-Button an. Wählt anschließend die Option „Zusammenarbeiten“. Anschließend wählt ihr aus, ob andere Nutzer die Inhalte „nur ansehen“ oder auch bearbeiten dürfen („Bearbeitung erlauben“). Zudem gebt ihr an, ob nur von euch ausgesuchte Nutzer auf diese Notiz zugreifen dürfen oder jeder, der den Link hat. Das können dann auch Nutzer sein, die auf die Notiz über andere Quellen stoßen, zum Beispiel Messenger-Apps. Anschließend könnt ihr die Freigabe für die Notiz entweder per „Nachrichten“- oder „Mail“-App verschicken. Mit AirDrop geht das nicht.

Anzeige

Hinweis: Nutzt euer Gegenüber kein Apple-Gerät und hat keinen iCloud-Zugang, müsst ihr auf eine zugänglichere Methode zurückgreifen, zum Beispiel Google Docs.

Wurde die Notiz freigegeben, können alle eingeladenen Nutzer Änderungen daran vornehmen. Die Bearbeitung wird in „Echtzeit“ angezeigt. Das heißt, ihr seht Änderungen sofort, wenn ihr die Notiz geöffnet habt und andere dort etwas machen. Das Ganze funktioniert auf dem beschriebenen Weg auch mit Ordnern. Dort könnt ihr mehrere Notizen sammeln, die gemeinsam genutzt werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.