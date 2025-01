Apple zieht praktischer Funktion den Stecker – aus gutem Grund

Apple rudert zurück: Die erst kürzlich eingeführte KI-Funktion zur Zusammenfassung von Nachrichten ist nach schweren Fehlern vorerst gestoppt. Sie hatte Schlagzeilen falsch wiedergegeben und damit Inhalte teilweise völlig verzerrt.

Apple stoppt KI-News-Zusammenfassungen

Die KI-gestützten News-Zusammenfassungen von Apple Intelligence sollten das Leben der Nutzer eigentlich etwas erleichtern: Benachrichtigungen aus verschiedenen Nachrichten-Apps gab es gebündelt und präzise zusammengefasst – eine schöne Zeitersparnis.

Doch die Realität sah offenbar anders aus: Schlicht falsch wiedergegebene Nachrichten sorgten schnell für heftige Kritik. Ein besonders unangenehmer Fall betraf einen BBC-Bericht über Luigi Mangione, den Verdächtigen im Mordfall des UnitedHealthcare-Chefs Brian Thompson. Apples KI halluzinierte, Mangione habe Selbstmord begangen.

Auch die Leser von US-Medien wie der New York Times und der Washington Post mussten sich mit ungenauen oder missverständlichen Zusammenfassungen herumschlagen: In einem Fall wurden mehrere unterschiedliche Schlagzeilen zu einer einzigen irreführenden Meldung kombiniert. Kritik kommt auch von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Diese bezeichnet Apples Vorgehen sogar als „Bedrohung für das Recht der Öffentlichkeit auf verlässliche Informationen“ (Quelle: Reporters Without Borders).

Apple reagierte nun mit einem „vorläufigen“ Stopp der Funktion in der Beta-Version von iOS 18.3, iPadOS 18.3 und macOS Sequoia 15.3. In einer Stellungnahme heißt es, man „arbeite an Verbesserungen“, um die Funktion in einem späteren Update wieder zur Verfügung zu stellen (Quelle: BBC). Bis dahin sind die Zusammenfassungen für Nachrichten- und Unterhaltungs-Apps deaktiviert.

Konsequenzen für Apples KI-Strategie?

Für Apple ist der Vorfall nicht nur peinlich – er könnte auch langfristig negative Folgen haben. Das Unternehmen hatte gehofft, mit neuen KI-Funktionen die Attraktivität seiner Produkte wie dem iPhone weiter zu steigern. Stattdessen wirft der Rückzug erneut Fragen nach der Reife von Apples KI-Strategie und seiner KI-Anwendungen insgesamt auf.

Mehr zum aktuellen iPhone seht ihr im Video:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

