WhatsApp zeigt blauen Ring: Was ist das?

Einige Nutzer finden in WhatsApp auf der Übersichtsseite ihrer Chats plötzlich einen blauen Ring in der rechten, oberen Ecke. Was steckt hinter diesem Kreis?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Symbol ist ohne Ankündigung erschienen. Betroffen sind unter anderem WhatsApp-Nutzer mit einem Android-Smartphone, die das Update auf die Beta-Version 2.25.2.4 des Messengers installiert haben.

Anzeige

Das bedeutet der blaue Ring in WhatsApp

Der blaue Ring hat bislang keine Funktion. Tippt man ihn also an, geschieht nichts. Hält man den Finger länger darauf, erscheint lediglich der Hinweis „Neuer Textstatus“ ohne weitere Folgen.

Anzeige

So sieht das mysteriöse Symbol aus. (© Screenshot GIGA)

Findet ihr das bislang nutzlose Zeichen in eurem Messenger, ist nichts kaputt. Es gehört zu einem Feature, dass die WhatsApp-Entwickler ausrollen. Was steckt dahinter?

Bei dem Ring handelt es sich um das Symbol von „ Meta AI “.

“. Das ist die Künstliche Intelligenz von „Meta“, dem Konzern, zu dem WhatsApp, Facebook und auch Instagram gehören.

Mit dem Symbol wird eine neue KI-Funktion für WhatsApp vorbereitet.

Dass das Zeichen erscheint, ist aber bislang lediglich ein Bug . Eine Funktion ist dafür also noch nicht vorgesehen und die KI-Features in WhatsApp noch nicht verfügbar.

. Eine Funktion ist dafür also noch nicht vorgesehen und die KI-Features in WhatsApp noch nicht verfügbar. Laut WABetaInfo soll ein Update folgen, dass das Symbol wieder ausblendet.

Anzeige

Kreis gehört zu Meta AI

Zu „Meta AI“ gehört ein Chatbot, dem ihr ähnlich wie bei ChatGPT Fragen stellen und Aufgaben geben könnt. Der Button ist bereits vor einigen Monaten bei WhatsApp-Nutzerrn in anderen Ländern wie USA und Australien aufgetaucht (Quelle: WABetaInfo). „Meta AI“ erreicht man nicht nur über WhatsApp, sondern unter anderem auch direkt im Browser unter meta.ai. Wie bei anderen KI-Diensten, etwa „Apple Intelligence“, müssen Nutzer in Deutschland aber noch auf eine Freischaltung warten.

Der KI-Dienst von Meta ist in Deutschland noch nicht verfügbar. (© Screenshot GIGA)

Zum Thema: Das bedeuten die Kreise in WhatsApp (blau, grün, grau).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.