Robo-Freundin gegen Einsamkeit: Teuer wie ein Porsche, creepy wie Westworld

Auf der CES 2025 hat Realbotix einen humanoiden Roboter vorgestellt, der sich auch als Partner eignen soll. Der Preis: stolze 175.000 US-Dollar. Die Robo-Freundin mit KI gibt es auf Wunsch auch ohne Körper.

Aria: Robo-Freundin zum Luxuspreis

Mit Aria präsentiert die US-Firma Realbotix ihre Spitzenklasse unter den humanoiden Robotern. Die KI-gesteuerte Mensch-Maschine kann sich bewegen, mit Menschen interagieren und laut Hersteller auch Emotionen imitieren. Neben ihrer Funktion als Partnerin kann sich Realbotix auch Einsätze als Markenbotschafterin oder Begleiterin für ältere Menschen vorstellen.

Für Aria sollen Interessierte 175.000 US-Dollar auf den Tisch legen, also rund 170.000 Euro. Für eher preisbewusste Kunden bietet Realbotix auch günstigere Modelle an – beispielsweise einen sprechenden KI-Kopf für umgerechnet rund 11.600 Euro. Allerdings ist nur das Spitzenmodell modular aufgebaut: Nutzer können Körperteile und Gesichter austauschen, um das Erscheinungsbild individuell anzupassen.

Aria soll zwar menschlich wirken, unterliegt aber gewissen Einschränkungen, wie Realbotix-Chef Andrew Kiguel einräumt. Realistische Bewegungen oder gar Gehen liegen derzeit noch außerhalb der Fähigkeiten des humanoiden Roboters. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf ausdrucksstarke Gesichtszüge, die Gefühle wie Freude oder Trauer simulieren sollen.

In der Praxis hapert es allerdings noch an der Umsetzung, wie Besucher auf der CES 2025 feststellen mussten (Quelle: Forbes). Verzögerte Lippenbewegungen und der für Roboter typische leere Blick erinnern eher an alte Science-Fiction-Filme:

Aria: KI erlaubt „intime Gespräche“

Ein Verkaufsargument von Aria ist ihre Vielseitigkeit. Die Roboter können Personen und Objekte per Gesichtserkennung identifizieren – zum Beispiel merken, wenn jemand einen Apfel isst, und darauf reagieren. Obwohl Realbotix Wert darauf legt, dass Aria kein Sexspielzeug ist, können die Roboter „intime Gespräche“ führen. Das soll laut Hersteller emotionale Bindungen fördern und Einsamkeit bekämpfen.