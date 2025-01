Amazon mit Schwierigkeiten: Technische Probleme bremsen neues Bezahl-Feature aus

Die neue Bezahl-Version von Amazons Sprachassistenten Alexa lässt auf sich warten. Die Entwickler beim Online-Shopping-Giganten kämpfen nämlich mit technischen Hürden – allen voran mit dem massiven Problem der „Halluzinationen“, bei denen die Alexa-KI falsche Antworten auf Fragen generiert.

Amazon: Alexa gibt falsche Antworten

Es ist bereits seit 2024 bekannt, dass Amazon an einer Bezahlversion von seinem Sprachassistenten arbeitet – doch noch immer ist von Alexa Plus keine Spur zu sehen. Dies liegt laut einem Bericht von der Financial Times daran, dass die KI noch unter Halluzinationen leidet und sich dementsprechend Fakten und Ereignisse eigenständig ausdenkt. Für einen alltäglichen Sprachassistenten ein suboptimales Verhalten.

Rohit Prasad, Leiter des Teams für Artificial General Intelligence bei Amazon gab dies zu Protokoll und offenbarte, dass die Fälle von Halluzinationen vor einem Release gegen null tendieren müssten. Ebenfalls sagte er, dass auch die Reaktionsgeschwindigkeit der Antworten noch nicht den Anforderungen entspräche.

Amazon arbeitet bereits seit 2022, dem Launch von ChatGPT, an der neuen Alexa und versucht sich dabei an der Integration verschiedener KI-Modelle – darunter Amazons hauseigene Nova-Modelle sowie externe Lösungen wie Claude von Anthropic. Dies erweist sich als äußerst komplexe Aufgabe. (Quelle: FinancialTimes / ArsTechnica)

Alexa Plus: Wann kommt Amazons neuer KI-Assistent?

Laut früheren Berichten plant Amazon mit Alexa Plus ein Abo-Modell, bei dem Nutzer monatlich für die KI-Funktionen bezahlen sollen. Im Raum stand bislang eine Summe von 5 US-Dollar pro Monat.

Wann und in welcher Form Alexa Plus genau an den Start gehen wird, ist momentan noch unklar. Zunächst wäre ein Release in den USA naheliegend, bevor das Feature im Rest der Welt ausgerollt wird. Es bleibt zu hoffen, dass die KI-Ausrutscher bis dahin unter Kontrolle gebracht worden sind.

