iPhone 16: Bei Amazon wollen viele nur dieses eine Modell von Apple

Die Verkaufscharts bei Amazon waren schon immer ein guter Gradmesser, wenn man wissen wollte, welche Smartphones in Deutschland aktuell sehr beliebt sind. Fast schon erwartungsgemäß liefern sich gegenwärtig Apple und Samsung einen heftigen Schlagabtausch. Ganz vorne mit dabei ist das iPhone 16, doch nur ein bestimmtes Modell sichert sich den Spitzenplatz.

iPhone 16 Pro: Kein Apple-Handy ist derzeit bei Amazon beliebter

Welche Smartphones kaufen die Kundinnen und Kunden derzeit bei Amazon in Deutschland? Auf den ersten Platz schafft es derzeit ein ziemlich teures Modell von Apple – das iPhone 16 Pro. Kein anderes Handy ist im Moment unserer Recherche beim bekannten Onlinehändler so beliebt (Quelle: Amazon). Der Grund?

Unsere Vermutung: Nach Wochen und Monaten ist das Pro-Modell des iPhone 16 bei Amazon endlich ohne lange Wartezeiten verfügbar. Hinzu kommt der sichtbare Preisverfall. So bekommt man gegenwärtig die kleinste Variante mit 128 GB Speicher in Schwarz schon für 1.087 Euro (bei Amazon ansehen). Apple selbst verlangt in den eigenen Geschäften dafür noch immer knapp 1.200 Euro.

Apple iPhone 16 Pro mit 128 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2025 08:52 Uhr

Knapp hinter dem iPhone 16 Pro auf dem zweiten Platz landet das Samsung Galaxy A55. Dieses bekommt man schon für weit unter 400 Euro. Ein sehr gutes Mittelklasse-Handy, das vielen Käuferinnen und Käufern absolut ausreicht und mit seinem Metallrahmen auch sehr hochwertig wirkt (bei Amazon ansehen). Knapp dahinter auf dem dritten Platz finden wir dann noch ein sehr günstiges Handy von Samsung. Fürs Galaxy A25 muss man nur etwas mehr als 200 Euro investieren (bei Amazon ansehen).

Apple und Samsung dominieren das Smartphone-Ranking bei Amazon. (© Amazon – Screenshot)

Und Apple? Die sichern sich dahinter mit dem regulären Modell des iPhone 16 Platz 4 im Ranking (bei Amazon ansehen). Damit lässt sich sagen: Freundinnen und Freunde der Apple-Handys haben bei Amazon einen deutlichen Favoriten und greifen momentan eher zum teuren iPhone 16 Pro als zum Basismodell.

Weit abgeschlagen: iPhone 16 Plus hat keine Chance

Übrigens: Apple ist abseits davon noch mehrmals in den Top 10 vertreten. Ältere Modelle wie das iPhone 15 oder auch das iPhone 13 sind nämlich ebenso vertreten. Sogar das von Apple in Deutschland kürzlich nicht mehr offiziell vertriebene iPhone 14 schafft es noch in die Liste auf Platz 10.

Bemerkenswert: Das iPhone 16 Pro Max muss sich mit dem 13. Platz begnügen, obwohl auch dieses aktuell verfügbar ist. So richtig enttäuschend ist aber die Position des iPhone 16 Plus. Dieses finden wir erst auf Platz 49 – weit abgeschlagen vom Rest. Wenn man Amazons Verkaufscharts als Indikator nimmt, verwundert es nicht, dass Apple das unpopuläre Plus-Modell in diesem Jahr bereitwillig gegen das neue iPhone 17 Air tauschen will.

Amazon-Kunden greifen derzeit beherzt zum iPhone 16 Pro:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

