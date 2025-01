Brandneues Samsung-Handy stiehlt dem Galaxy S25 die Show

Samsung wird schon sehr bald drei neue Galaxy-S25-Modelle vorstellen. Der heimliche Star aus Samsungs neuem Smartphone-Portfolio soll aber etwas später kommen. Die Slim-Variante zeigt sich auf ersten Bildern. Außerdem werden einige technische Daten verraten, sodass ihr jetzt auch wisst, wo ihr das Galaxy S25 Slim einordnet.

Samsung Galaxy S25 Slim auf ersten Bildern

Die aufgetauchten Renderbilder des Galaxy S25 Slim offenbaren ein Gehäuse mit einer Dicke von gerade einmal 6,4 Millimetern. Damit wäre das Gerät deutlich dünner als aktuelle Flaggschiffmodelle, die typischerweise zwischen 7,5 und 8,5 Millimeter messen. Samsung setzt dabei auf ein flaches Display ohne gebogene Kanten und schmale, symmetrische Ränder. Die Rückseite zeigt ein minimalistisches Kameradesign mit drei einzelnen Sensoren, die dem Galaxy S25 Ultra ähneln sollen.

Das Samsung Galaxy S25 Slim wird wirklich sehr dünn. (© Onleaks / Smartprix)

Größentechnisch bewegt sich das Galaxy S25 Slim mit 6,7 Zoll in der Diagonale auf dem Level des Galaxy S25 Plus (Quelle: Smartprix). Es wird am Ende nur deutlich dünner und soll eine viel bessere Kamera erhalten. Es soll aber trotzdem der Snapdragon 8 Elite verbaut sein, sodass die volle Leistung abgerufen werden kann. Nur bei der Kapazität des Akkus könnte sich dieses Smartphone eher am Galaxy S25 orientieren und einen kleineren Energiespeicher als das S25 Plus erhalten.

Mit 6,7 Zoll wird es sich von der Größe am Samsung Galaxy S25 Plus orientieren. (© Onleaks / Smartprix)

Auch wenn das Samsung Galaxy S25 Slim mit 6,4 mm nur etwas dünner ist als ein Galaxy S24 mit 7,7 mm, wird sich der Unterschied auf der großen Fläche sehr bemerkbar machen.

Samsung Galaxy S25 Slim kommt etwas später

Während Samsung das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra am 22. Januar 2025 offiziell vorstellt, soll das Galaxy S25 Slim erst im Mai folgen. Das Warten auf das komplett neue Modell könnte sich also für alle lohnen, denen die Upgrades bei den bisherigen Handys nicht groß genug sind.

